Diego Vázquez sobre darle la mano a Salomón Nazar: "De mi parte no hay problema"

Motagua se alista para visitar a la UPNFM este miércoles a las 7:00pm en Choluteca. Diego Vázquez dice que le ha ido bien en Choluteca y se refiera a su reencuentro con Salomón Nazar.

"La UPNFM es un equipo que maneja bien la cancha, su localía. Tienen jugadores interesantes, hace un buen tiempo que vienen jugando juntos. Debemos estar bien para hacer un buen partido y contrarrestar lo que presenten, mas que todo potenciar lo nuestro", inició contando sobre el rival.

Sobre el césped del Estadio Emilio Williams. "Entrenamos en cancha sintética ayer. No es algo nuevo, nos ha ido bien, en Choluteca hay mucha gente del Motagua", agregó.

El reencuentro con Salomón Nazar

El argentino se reencuentra con Salomón Nazar tras la polémica ocurrida en el pentagonal del Apertura 2019.



El Marlon Licona viajó con la plantilla del Motagua a Choluteca. No estuvo ante Honduras Progreso por la muerte de su hermano.

Diego soltó una fuertes palabras tras el juego y esto le costó una sanción de 4 partidos. ¿Le dará la mano a Salomón Nazar? Le consultaron.

"De mi parte no hay problema. Es algo que ya pasó. No fue calentura tan del momento, pero no soy quien para juzgar a nadie. Si uno hace algo malo, la misma vida se encarga de pasarte factura".

Motagua marcha líder del Clausura 2020 con 19 puntos. Su ataque en total suma 14 goles de los cuales 11 fueron convertidos por sus delanteros.

"Eso quiere decir que tenemos un buen funcionamiento, cuando hacen goles los delanteros significa que estamos por buen camino. Muchas veces uno habla de merecimiento, pero hay que ver cómo se dan los partidos. En la medida que los delanteros hagan goles un buen síntoma".

Los azules tienen la obligación de mantenerse en la cima. "Siempre hemos estado peleando arriba. Coincido que mantenerse no es un tema sencillo, hay equipos que están luchando, todos juegan y quieren ganar. Pero toca seguir mecanizando lo nuestro, en la medida que los jugadores crean en lo que hacemos vamos a seguir mejorando".

Sobre la prohibición de festejar los goles con su hijo

Diego salió molesto del juego ante Honduras Progreso porque el comisario llegó a decirle que su hijo Matías no podía festejar los goles.

"Es un tema menor, ya pasó. Si se meten con eso me da risa. No me hagan decir cosas porque me meten 10 partidos. Lo dije sobre la situación, pero es un tema menor", cerró.