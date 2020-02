Pedro Troglio, molesto al ser preguntado sobre división en Olimpia: “No digan boludeses”

Pedro Troglio está sacando el Troglio que vimos en Argentina, Perú y Paraguay. Las preguntas con cuestionamiento que le hicieron los periodistas este martes en la sede hizo que el argentino diera algunas respuestas a la defensiva.

Una de las cosas que calentó al argentino un poco fue cuando un comunicador le consultó si había división en el plantel y don Pedro le dijo que no dijera “boludeses”, un término argentino que significa (tontera o estupidez). Sacó a relucir una pelea que tuvo con Beckeles el torneo pasado y que no trascendió en los medios.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DEL CLAUSURA

Encontrando el rumbo de Olimpia: “Contra Real Sociedad merecimos ganar, lo que pasa que el fútbol tiene esto. Si el partido hubiese terminado antes del fatídico momento del tiro libre (gol de Bayron Méndez), seguramente hubieran dicho que merecimos hacer un gol más… Te empatan y ahora todo el comentario de golpe que tienen preparado… Si yo les hubiese pedido el comentario hasta el minuto 92, hubiese sido distinto al que escribieron. Es así lo que manda es el momento, pues el año pasado ganamos 2-1 en esa cancha y jugamos muy mal, merecimos perder y dijeron que fuimos equipazo. Ahora que jugamos mejor, nos patearon dos veces al arco de tiro libre y el momento no es grave, nos es bueno en cuanto a resultados. Estamos cuartos, quintos, en la pelea esperando que en mayo terminemos de la mejor manera pero estamos tranquilos porque si ustedes hablaran bien siempre no tendría posibilidades de recuperarme de mejorar. Es bueno recibir una crítica, un golpe para darle vuelta a la página”.

Hambre de triunfo: “Lógicamente que nosotros queremos ganar todos los partidos, lo que pasa que hay campeonatos como el del año pasado que sale todo perfecto, un torneo atípico y en otros como este que pasan cosas atípicas que te patean dos tiros al arco y te hacen dos goles. Son momentos que hay que superar. Si jugamos bien en una cancha muy difícil para jugar, el equipo hizo un buen segundo tiempo donde nos hacen un gol en un tiro libre donde se hace una falta que no tenía que hacerse. No hay que volverse locos, venimos de salir campeonísimos y muchos creían que deberíamos tener seis jugados, seis ganados; yo nunca creí eso. Este torneo es mucho más complicado que el del año pasado. Miro mucho mejor al Real Sociedad, Honduras Progreso, Real de Minas, Real España, será un torneo durísimo para todos y cada fin de semana irá cambiando la historia y hay que sumar. Nosotros tenemos que soportar las críticas, es lógico que quieren que estemos punteros y no lo estamos”.

El entrenador Pedro Troglio fue expulsado en la jornada dos contra Real España por reclamos al árbitro Saíd Martínez. Vuelve ante Honduras.

Seis partidos en 19 días para Olimpia: “Trataremos de ir cambiando jugadores, renovando para que no sientan el desgaste porque este torneo inició complicado para nosotros; con siete partidos en 22 días y no estábamos en las condiciones físicas para hacerlo, porque hubo viajes, lesiones, suspensiones. Ahora estamos iguales pero en físico los veo mejor, yo no me quedo con los resultados si no con el rendimiento, veo que están levantando y nos falta ganar. Hay que alimentar la cabeza nuestra, el corazón, el orgullo para volver a levantar otra vez”.

Ver. EL CALENDARIO DE OLIMPIA EN LAS PRÓXIMAS SEMANAS

El nuevo Troglio tras cumplir la sanción: “Tranquilo para la protesta pero enérgico con mi trabajo y mis jugadores. Me di cuenta que no puedo estar fuera de la cancha porque hay situaciones que uno conoce, maneja y es mejor estar allí y he aprendido. Yo no cometí nada, no insulté al árbitro, no hice nada, no hice una queja grande. No hice nada por lo que fui expulsado cuatro fechas pero trataré de que no me echen porque cuatro partidos es mucho”.

Vuelta al Nacional: “Nos viene bien jugar en nuestra ciudad y en nuestra cancha sin ninguna duda, sino estaríamos viajando otra vez y no se aguanta más, son muchos viajes que hemos realizado porque hay que ir a jugar la Concacaf a San Pedro Sula. Es una lástima no poder jugar esos partidos aquí porque nos ha tocado viajar a Tocoa, La Ceiba el fin de semana, luego San Pedro, luego vamos a Seattle pero es mucho viaje para nosotros, pero tenemos que aguantar, está dado así y trataremos de seguir adelante y de mejorar. No estamos en el puntaje que quisiéramos, merecimos un poco más pero la realidad es que tenemos ochoy no hay que dejar escapar a los de arriba”.

La distancia que mira contra Motagua: “Estamos a un partido y medio de Motagua, si nosotros ganamos y pierde Motagua quedamos a dos puntos, el fútbol es cada fin de semana. El torneo pasado estábamos a ocho puntos de Marathón y terminamos cuatro puntos arriba; no hay una posibilidad. No hay que ser tan drástico ni tan permisivo. Hay que estar tranquilo, solo van seis fechas y puede pasar cualquier cosa; que quedes primero y ganar la pentagonal o ganar el pentagonal, disputar la final y ganarla, o que no clasifiques, pero todo se termina en mayo. Olimpia ha demostrado que se levanta”.

Deybi Flores se puso a tono: “Ustedes me preguntan una cosa hoy y otra el otro día porque hablo dos veces por semana. La vez pasada me preguntaron sobre Alejandro Reyes que fue al banco y entró de cambio. A lo mejor estoy en mi casa y pienso; lo pongo a jugar y antes había dicho que no, lo mismo pasa con Deybi Flores, las situaciones, los momentos te llevan a jugar jugadores. Ahora hay que buscar rellenar la bolsa del Sub-20 con chicos de categoría 2001 porque la 2000 quedó afuera y nosotros no estábamos trabajando así. Hay que ponerlo y por eso llevamos al chico Pedro González al banco y cualquier rato lo ponemos”.

Olimpia es como atender a tres mujeres: “No, yo generalmente atiendo a una. Pero Olimpia es normal que sea así, no hay que ser tan drástico, es verdad que estamos en quinto lugar, pero a ustedes les conviene que estamos así porque le gusta la crítica y hay algo que hablar, porque cuando estamos bien…Este es un equipo que salió campeonísimo y batió todos los récords del fútbol hondureño; ganó dos juegos, empató dos con una Copa en el medio pero yo estoy tranquilo porque el torneo es largo, no hay que apresurarlo y tenemos equipos para pelearlo”.

Liga de Campeones de Concacaf: “Nosotros cuando avanzamos en el torneo local veníamos de perder dos partidos ante Platense y empatar con Real España, luego ganamos el clásico a Motagua, eliminamos a Comunicaciones y después fuimos avanzando. No me preocupa. Ustedes deben contar la historia como es, los equipos de Tegucigalpa iremos a enfrentar a clubes multimillonarios, qué les podemos ganar, claro, pero iremos a enfrentar a jugadores que ganan 200 mil dólares por mes, jugadores que viajan en primera clase en los aviones y un montón de situaciones que hay que decir porque si ganamos el pasaje no sea algo normal. Es un esfuerzo enorme que vamos a hacer en la cancha, jugaremos 11 contra 11 y los equipos norteamericanos no juegan con la intensidad y por esa vía trataremos de hacerles daño”.

Los futbolistas del Olimpia en el entrenamiento de este martes en el estadio Nacional donde enfrentarán este miércoles al Honduras.

Cómo enfrentar al Honduras Progreso que llega goleado. “Que no tiene nada que ver, esta es una historia nueva. Este Honduras Progreso estaba jugando muy bien y le tocó enfrentar a un equipo que viene en gracia, que hizo dos goles de entrada y así es difícil levantarse contra un equipo grande. Es complicado pero no quiere decir que este miércoles arrancará perdiendo 5-0 ante nosotros, arrancará 0-0 o nos pueden hacer un gran partido. No nos confiamos, pero si tenemos la necesidad de ganar”.

Héctor Castellón anunció que mandará todo lo bueno: “Nosotros también podemos meter toda la carne al asador pero hay que jugar. Puedo decir que mañana vamos a ganar, pero hay que jugar. Yo estoy tranquilo porque nosotros sabemos que hay que levantarnos, a los jugadores los veo mejor y hay que meter la pelota en el arco. Será un partido durísimo porque se ha emparejado la liga en este semestre”.

Maquillaje al estadio Nacional: “Hay que evitar ir a ese lado si se puede jugar así; yo creo que sí se puede jugar (con esa cabecera del Nacional cerrada) y me dirán, no levantemos la voz porque no jugamos más. No podemos tirar el estadio ahora sin estar armando otro en otro lugar. Si vas a tirar este estadio vamos a volver a salir a jugar afuera. Hay que jugar con prevención y que la gente no tire lo que están poniendo para que todo salga bien”.

El Olimpia llega de perder el clásico ante Motagua y empatar con Real Sociedad. Busca levantarse frente a Honduras Progreso.

Cambio de gorra para la buena suerte: “Esta me la regaló Gustavo Regis y me la puse, no es cábala porque me la puse al otro día frente a Real Sociedad y empatamos. Los regalos son para usarlos y por eso la ando, nada de cábala”.

Los cambios en el 11: "Alvarado vuelve, vamos a ver si le damos unos minutos a José Cañete. En el arco saldrá Fonseca. No es como en el campeonato pasado y ahora tenemos jugadores lesionados, no es como en el torneo pasado. Maidana también está de vuelta”

Niega división en el equipo: “¿División? No hablen boludeses muchachos por favor. A ver, qué puede unir Beckeles, fue algo que no se pudo ni ver que Beckeles armara. A ver... un besito nada más. Muchachos, eso no existe, ellos se llevan bárbaros, nunca vi una discusión, después es normal. ¿Vos te llevas bien con todos tus compañeros en la radio, la televisión? No, es que es normal que acá haya gente que se frecuente más con otro y si hay un problema o uno. El torneo pasado nos agarramos de los pelos con Beckeles y salimos campeones y no dijeron nada. ¿Ahora qué problema hay? Porque perdemos dos partidos; perdimos porque la clavaron un gol en el ángulo, y Klusener y Moreira nos hicieron los goles y nosotros uno…”.