¿Por qué Cristian Cálix no ha podido debutar con Marathón si estamos en la fecha 7?

Cristian Cálix está a la espera de poder hacer su debut con el Marathón tras su regreso del extranjero donde no le fue nada bien. Pero… ¿Qué es lo que tiene al futbolista sin poder entrar en lista cuando estamos llegando a la fecha 7 del Clausura?

El jugador ya fue inscrito en la Liga Nacional; ya tiene su carnet pero todavía no ha llegado su pase internacional. Todo ha sido un trámite bastante burócrata, pues es la Federación de Fútbol de Estados Unidos, US-Soccer que tiene que enviarlo.

Ver: ASÍ MARCHA MARATHÓN EN EL TORNEO CLAUSURA

¿Por qué se han tardado tanto? Una de las razones es que la Ussoccer no tiene el sistema de pin que usan las demás asociaciones del mundo para enviar los transfers de los futbolistas; usan el sistema antiguo y no han podido ubicar la oficina en las últimas semanas.

“El caso de Cálix es que ya firmó su contrato y estamos haciendo sus procedimientos para que pueda ser registrado y esperemos la próxima semana tener eso ya resuelto. Es un proceso que se está efectuando y que la junta directiva le va a solicitar a la Federación de fútbol para que se pronuncie y el jugador esté habilitado para jugar”, explicó Rolin Peña, gerente de Marathón.

Ver. SEGUÍ EN DIRECTO EL JUEGO MARATHÓN-REAL SOCIEDAD

El Marathón lleva ya tres semanas esperando que llegue el documento a la Fenafuth para que esta les notifique y así el futbolista pueda debutar. Cálix participó los últimos seis meses del 2019 con el Real Monarchs de la USL de Estados Unidos.

La ficha del atacante pertenece al Atlas de México, equipo que ha llegado a un acuerdo con Marathón por medio de su agente, Paulo Hernández, para que Cálix pueda jugar este año con los verdolagas, equipo con el que se dio a conocer antes de marcharse en diciembre del 2018.

Marathón se ha reforzado en este Clausura para competir por el campeonato de la mano de Héctor Vargas.

“Hay que recordar que Cálix había sido cedido a un equipo de Estados Unidos (Real Monarchs); el pase no está en México sino en Estados Unidos y es un procedimiento donde al pedirle el pase a una Federación que no tiene el TPI internacional, obviamente no puede venir. Lo que había era una mala información de dónde estaba el pase y por lo tanto hay que hacer otro tipo de procedimiento para hacer su registro”, explicó Peña.

Cálix sufrió una lesión en los entrenamientos durante esta semana pero se ha estado entrenando con normalidad; solo está esperando que le llegue el pase y así ser de la partida. Hay que mencionar que el futbolista también es parte de la Selección Sub-23 y podría llegar como opción al Preolímpico de Concacaf.