Héctor Vargas: "Gano partidos buscando quién es el mejor en el momento justo"

El director técnico de Marathón, Héctor Vargas, mostró su satisfacción con el rendimiento de su plantilla en el segundo tiempo ante Real Sociedad, etapa del partido en donde remontó el marcador para llevarse los tres puntos a casa en la jornada 7 del Torneo Clausura 2020.

En palabras del timonel "Si uno analiza fríamente el partido, fue de dos tiempos muy marcados. Real Sociedad tuvo en el primer tiempo un par de ocasiones para hacer goles, quizá nosotros nos desconcentramos pidiendo el penal de Edwin Solani, pero los goles que se perdonan te castigan y te hacen en el área tuya".

Sobre lo que no gustó del juego fue claro en que "el penal que no nos cobraron y en el primer tiempo no jugamos bien, pudimos habernos llevado una goleada, pero los goles hay que hacerlos, no generarlos y no definirlos".

Ahora sobre su accionar en el segundo tiempo comentó que "entramos justo, analizamos algunas cositas y cambiamos el partido. Las opciones más claras las tuvo Real Sociedad, pero su falta de determinación hizo que no nos fuéramos con un 3-0 en el marcador. En el segundo tiempo nosotros acomodamos el equipo y sacamos gente porque éramos mucha gente en el área.

SALIDA DE MARLON RAMÍREZ

Además fue claro en que la salida de Marlon Ramírez del terreno de juego, fue meramente una decisión técnica, además de su cansancio denotado.

"Muchos piensa que porque lo metiste no lo puedes sacar, esto es fútbol y tienes que poner en cada momento, el mejor, en ese momento el mejor era Perdomo, pero no podía perder el partido por sostener a un jugador que entró. Quizá otros entrenadores lo manejan de otra manera, yo gano los partidos buscando quién es el mejor en el momento justo. Le ganamos el partido con Marlon, pero no lo pudimos mantener porque estaba cansado".