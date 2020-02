Héctor Castellón: "Nos da vergüenza con nuestros aficionados y directivos"

Desencajado y con una mirada triste, el técnico del Honduras Progreso, Héctor Castellón, no pudo ocultar el dolor que le causa tener que haber recibido 10 goles en dos partidos ante los equipos capitalinos.

Olimpia goleó a Honduras Progreso en el Nacional

"No sólo me preocupa, me súper preocupa. Hemos sido muy débiles y muy inocentes. El cambio de jugadores es por lesiones que hemos tenido en esta gira y nos han mermado un poco, pero tampoco es para que nos metan cinco o 10 goles en dos juegos".

Castellón lamentó que en el grupo no exista el mismo nivel en los jugadores. "Me da pesar por los que mantuvieron el nivel de competencia, unos pocos mantuvieron lo bueno que hicimos y otros bajaron su rendimiento. Me preocupa porque falta mucha Liga y que vayan a venir lesiones y no hemos podido tener el mismo ritmo. Tampoco es que somos el súper equipo, pero si que compite muy bien. Hoy inició bien el equipo, pero cayó el primer gol y nos venimos abajo".

NO TUVIERON TRES DE LOS TITULARES

En cuanto las acciones a tomar para darle vuelta a los malos resultados en la capital. "Esto no es de moral, esto es de calidad, trabajar, desbloquear y volver a nuestras raíces. Este equipo ha jugado bien antes de estos dos partidos. Nos faltaron tres piezas de las que venían jugando y se debilitaron y ahí es donde digo que me preocupan los recambios porque no hemos estamos a la altura".

El técnico del Honduras Progreso fue más allá y confesó la pena que siente por los resultados en los dos partidos que disputó ante Motagua y Olimpia.

"No da sólo pena, nos da vergüenza con nuestros aficionados, directivos. A mi me da pena, yo soy un competidor y me gusta competirle a los equipos grandes con poco, pero hoy no he podido encontrar la solución en estos dos partidos porque no he tenido las herramientas en la mano que yo he necesitado para competir. Nos da pena, nos da vergüenza y hay que revertirlo porque el domingo es el partido clave", cerró.