Ramiro pide "no echar las campanas por el 3-0 a favor" ni "dramatizar" por el 0-3 en contra

El entrenador de Real España, el uruguayo Ramiro Martínez, analizó la goleada 3-0 sobre Real de Minas por la jornada 7 del torneo Clausura 2020 y entre sus frases destacadas estuvo un recordatorio por el mismo marcador sufrido en contra hace cuatro días contra el vecino Marathón.

"Sencillamente hoy fuimos más contundentes a la hora de la definición, tuvimos la tranquilidad de haber anotado en el primer tiempo y el gol es el que manda en el fútbol... Es el rey que cambia los trámites de los partidos, el planteamiento y las necesidades de uno y otro equipo", dejó de manifiesto Ramirón.

El estratega apuntó que "ganar siempre sanifica, da confianza y espalda al trabajo" ya que "siempre es mejor corregir ganando que cuando toca perder y hoy por suerte pudimos sacar la cabeza otra vez" después de la caída de la fecha anterior, la 6, con el archirrival de la Gran Ciudad.

Prosiguió indicando que "no es un detalle menor" la actitud mostrada por los suyos puesto que "venir de perder un clásico, con la manera en que lo perdimos , habla muy bien de los jugadores y que tienen jerarquía para levantarse rápidamente" a la adversidad.

"No me animaría decir un juicio tan radical de que estos 45 minutos fueron los mejores" en lo que va de la campaña "porque he visto muy buenos tiempos en los otros partidos, incluyendo los duelos ante Olimpia", expuso Martínez respecto al complemento cargado de volumen de juego ante los 'mineros'.

Resalta, eso sí, que "quizás hoy fue más vistoso para los gustos de distintas personas que cuando hay una mayor cantidad de goles y posesión de pelota, los enamora y a otros los deslumbra", pero "a otros no nos produce nada y simplemente pensamos en los dos arcos de este deporte... ".

"Sí digo que fue una buena producción", aclara, pero estima que es más "que inflamos un tanteador que teníamos controlado, pero que no dejaba de ser 1-0 y felizmente pudimos llevar adelante".

Enfatiza en lo parejo que está el torneo Clausura 2020 en Honduras

"Sigo hablando de la paridad total que hay entre todos los equipos, si bien algunos resultados se abultan por distintas razones que igual hay que analizar bien, no hay tres o cinco goles de diferencia entre los equipos", garantizó.

Pero avisa con la mira en el futuro: "No echar las campanas al vuelo por el 3-0 a favor como tampoco dramatizamos por el 0-3 en contra; hoy Real de Minas nos llegó un par de veces claras, 'Buba' tuvo dos mano a mano y si la pelota va adentro el partido cambia", recordó.

El papel del defensa Matías Soto y el volante Santiago Correa, compatriotas suyos, Ramiro Martínez menciona que "es un aporte que nosotros, en principio, los trajimos previendo utilizarlos en el equipo titular; por distintas razones no estaban jugando y hoy pudimos contar con ellos y lo hicieron de buena forma", alabó.

Concluyendo su disertación explicó la salida de Jhow Benavídez y el ingresó de Daniel Quiroz en su lugar. "En el caso de Jhow ya venía acumulando cansancio, hizo un trabajo y un desgaste importante; también estamos considerando darle minutos a un jugador como Quiroz que por algo está citado en la Selección Olímpica, es un jugador con muchísimas condiciones y proyección... Pensamos que ya es hora de darle minutos y verlo más seguido en la cancha".