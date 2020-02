Troglio sobre la goleada ante el Honduras: "Estoy contento porque ganamos, ya era necesario"

Feliz con una sonrisa en su rostro y con un desafío por volver a la senda de los primeros lugares del torneo Clausura 2020, el técnico del Olimpia, Pedro Troglio, se mostró satisfecho por lo realizado por su muchachos.

"Estoy contento porque ganamos, ya era necesario porque veníamos de dos partidos que no ganábamos, sobre todo el de el otro día que se nos escapó en el final y fue una pena. Hoy se ganó contra un rival que no guardó nada, difícil, pero que se complicó en estos últimos dos partidos".

Sobre la cantidad de goles marcados. "Gracias a Dios que pudimos anotar goles que tambien sirven en un campeonato tan parejo, donde todos están ganando de los que estamos arriba y se que se complica".



Pedro González debutó con gol en el Olimpia al marcar el quinto tanto ante Honduras Progreso.

Y en cuanto al debut de José Cañete y Pedro Gonzáles. "Feliz por los dos. José tiene que agarrar más ritmo de juego, terminó cansado. Pedrito también se vio ahogado en seguida, pero es normal en un chico de 17 años que quiere hacer todo en 15 minutos y se ahogó, pero tuvo la suerte del gol. Son jugadores que uno no los va exigir. No es fácil ponerse la camisa del Olimpia".

El técnico merengue considera que es el momento que él esperaba para que los suyos comenzaran a sumar su mejor versión. "Nosotros recién nos comenzamos a sentir bien, ya el partido del otro día también, merecimos ganar y se nos escapó, erramos muchos goles. El equipo está levantando. Es lo que le dije yo que a mitad de febrero, el equipo va estar un poco mejor. Lo que nos pasó en el inicio es normal de un torneo que está apresuradamente armando".

Troglio no quiso exagerar sobre el debut de Cañete y destacó lo que ha realizado Jonathan Paz. "Yo no me vuelto loco por un partido porque ahora juega un jugador ganas el partido 5-0 y que es el salvador, no. Yo tengo a Paz que es un fenómeno, un jugador de Selección. El año pasado fue la figura del equipo, se que cuento con buenos jugadores y estoy tranquilo".

En cuanto a las cosas negativas que pudo sacar de esta goleada. "Si tengo que buscar algo que no me gustó fue en seguida que hacemos el primer gol y le entregamos la pelota cuatro o cinco minutos al Honduras Progreso. Es como que hacés un gol y te relajás".