Pedro González, el bachiller en humanidades que vivió su sueño debutando con el Olimpia

Los sueños se cumplen a largo y otros a corto plazo, pero la noche de este miércoles fue perfecta para Pedro González, un juvenil de 17 años que debutó con la camisa del Olimpia y lo hizo anotando su primer gol en la Liga Nacional de Honduras.

Ver más: Tabla de posiciones del Clausura 2020 en Honduras



Transcurría el minuto 55 cuando ingresó al césped del estadio Nacional, rápidamente rompió el hielo tocando el balón y dando destellos que tiene una gran carrera por delante, y cumplir esos sueños que tuvo desde niño.



"Es algo que siempre lo desee desde pequeño, gracias a Dios que se me dio la oportunidad y la aproveché al máximo. Yo venía acá al estadio, miraba a todos los jugadores en primera división y decía 'algún día voy a estar ahí' y lo hice", comenzó a contarnos este juvenil muy feliz.

Merengue desde niño, aunque con un paso por Motagua



Nacido en una cuna muy humilde, el volante de contención Pedro González es oriundo de la capital, donde es rodeado por un familia llena de cariño. "Yo soy de aquí (Tegucigalpa), Aldea Villa Vieja, ahí estoy con mi familia, donde me quieren mucho".

Pedro González habló con DIEZ después del partido en el que debutó.



Pedro González fue criado en la jaula de los leones, pues desde chico comenzó sus primeros pasos en la Fuerzas Básicas Olimpistas. "Yo empecé desde los cuatro años en las canchas de el Infop en las menores del Olimpia, ahí fue donde comencé mi carrera".



Lo curioso de todo esto, es que este juvenil tuvo un leve paso por el vecino y archirrival, el Motagua. "A los 15 años me fui para el Motagua, pero no se dieron las cosas como yo esperaba y regresé a mi casa que es Olimpia y se me dan las cosas. Nadie me cortó de Motagua, yo rescindí el contrato, solo estuve un torneo".

Pedro González fue felicitado por todo el cuerpo técnico después de su gol.



Más allá de los futbolístico, este chico también se ha preparado académicamente y sueña con poder seguir ese camino profesional. "Estudie en la escuela Policarpo, luego fui para Gerizin en la Aldea Villa Vieja, donde saqué Bachillerato en Humanidades y ahorita estoy viendo si entro a la Universidad a sacar derecho o educación física".

Pedro Troglio marca su carrera en el fútbol

González se convierte en el segundo jugador que hace debutar Pedro Troglio en el Olimpia y las indicaciones fueron claras. "Me dijo que entrara tranquilo, que tenía la confianza de él, que entrara con un buen control y buen pase y se me dieron las cosas".