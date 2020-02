Así se jugará la penúltima jornada de la primera vuelta del Clausura en Honduras

La Liga Nacional ha programado sus encuentros de la jornada ocho, la penúltima del Clausura con tres duelos el sábado. Resalta el choque donde el Motagua defenderá el liderato enfrentando a Real España en el Nacional.

Este partido se adelantó un día porque los azules a mitad de semana estarán enfrentando al Atlanta United de la MLS por la Champions de Concacaf. Misma situación tiene el Olimpia que ese mismo sábado visita a La Ceiba para jugar ante Vida.

Pero sin duda otro duelo bravo será el del Marathón que recibirá a un urgido Platense en el Yankel Rosenthal. Los de Puerto Cortés todavía no saben que es ganar, mientras que los verdes buscarán su sexta victoria de forma consecutiva.

Los clubes ahora han respetado más el calendario, pues se están disputando los encuentros como se programaron en la última elaboración del mismo. El Honduras Progreso determinó jugar el domingo buscando que su gente los acompañe, pero vienen de recibir dos goleadas.

JORNADA 8

Sábado (3:00 pm) Marathón vs Platense

Sábado (7.00 pm) Motagua vs Real España

Sábado (7.15 pm) Vida vs Olimpia

Domingo (3.00 pm) Real de Minas vs Lobos UPN

Domingo (6:00 pm) Honduras Progreso vs Real Sociedad