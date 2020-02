Se suspende la sexta jornada en la Liga de Ascenso por temas de seguridad

Fenafuth en conjunto con Liga de Ascenso tomaron la determinación de suspender la jornada 6 de la Segunda División tras la agresión que sufrió el silbante Héctor Medrano en el duelo Real Juventud-San Juan.

En las instalaciones de la Federación se llevó a cabo la reunión para tomar decisiones en cuanto a mejoras de seguridad en los estadios y hubo ciertas determinaciones.

Héctor Medrano, quien fue cuarto árbitro, recibió un golpe con una botella de vidrio en su cabeza cuando un aficionado de Real Juventud lanzó el objeto.

Real Juventud de Santa Bárbara era local y ante ello la Comisión de Disciplina le aplicó una multa de 50 mil lempiras. La sanción se divide en 20 mil lempiras por el lanzamiento de la botella, jugar a puerta cerrada el próximo partido, pago de gastos médicos al árbitro de 14 mil lempiras y pago de gastos al comisario de 8 mil lempiras.

Medrano se desmayó al momento de recibir el botellazo en la cabeza y fue trasladado de emergencia a San Pedro Sula ya que el impacto del objeto le dio en su cabeza.

Entre las decisiones que toman las autoridades de Fenafuth y Liga se Ascenso están: Nombrar un oficial de seguridad a partir del 1 de marzo, realizar campañas de seguridad en los estadios, prohibido el ingreso de vehículos no autorizados a los estadios y acompañamiento de la Policía a las cuartetas arbitrales.

Otra decisión adoptada es no programar juegos en canchas que no reúnan las condiciones de seguridad y se comienza por la cancha Banadesa en Tocoa, instalación donde ha jugado el Boca Junior. De momento en este recinto no se efectuarán duelos de Ascenso.

