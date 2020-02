Breyner Maradiaga, el nacido en Choluteca que busca abrirse paso en Motagua reservas

Tiene 16 años y mide 1.88, esta es la historia del joven Breyner Maradiaga, defensa central nacido en la ciudad de Choluteca y que forma parte de las reservas de Motagua.

El joven sureño se suma a una reducida lista de jugadores cholutecanos que han llegado a la reserva azul, aún más pequeña es la lista de futbolistas sureños que pudieron arribar a Liga Nacional.

De Choluteca no salen muchos jugadores. En el máximo circuito el de mayor recorrido fue Roger Mondragón quien hace años militó en Motagua y es recordado por una fuerte lesión que sufrió.

Maradiaga es originario del Barrio La Cruz en Choluteca, es titular en la defensa central de Motagua reservas y cuenta un poco de su historia y cómo rompió barreras.

“Fui a hacer pretemporada el 22 de diciembre y gracias a Dios me quedé. Jugaba aquí en ligas menores con Chorotega. Un amigo de mi papá me buscó y me llevó para ver si quedaba. Primero fuimos a la sede el 22 y ya el 28 me dijeron que me había quedado y que llevara los papeles”, inició contando el joven zaguero.

Maradiaga tiene 16 años y mide 1.88 Foto: Ridel Velásquez.

Este joven se muestra alegre por representar a la Zona Sur, sector del país que generalmente no entrega futbolistas al ámbito profesional.

“Ninrod me dio el visto bueno. Yo soy del barrio La Cruz de Choluteca, solo un tío mío jugó en segunda división, él se llama José Gallo. Para mí estar en Motagua representa un orgullo para mi familia, soy el único sureño que está en reservas aunque hay uno de Upn que es de Cedeño, nosotros dos estamos representando al Sur”.

Maradiaga también explicó las razones por las cuales él considera que muchos jóvenes de Choluteca no llegan a las reservas ni a Primera División.

“Siento que a los jugadores de la Zona Sur no les gusta entrenar y muchos entrenadores piensan eso, muchos piensan que están en otro mundo solo por llegar y uno debe ser humilde y seguir adelante. Al jugador sureño casi no le gusta entrenar ni obedecer”.

En torno a lo que ha aprendido en Motagua y a quiénes admira, detalla: “Yo siempre he admirado a Marcelo Santos, es un jugador que me gusta mucho porque juega en casi todas las posiciones. También a Juan Pablo Montes y en los entrenos de primera yo me quedo a verlos, a Denil cuando estaba también lo veía. Hasta ahorita llevamos dos jornadas en reservas y he jugado”.

Y terminó contando: “Mi familia está muy orgullosa de mí, me han apoyado y aquí estoy gracias a Dios. Aquí hay muchas academias y es bueno porque el futbolista sureño tiene potencial. Con los de primera yo les pregunto qué puedo mejorar, tengo 16 años y aún no he estado en selecciones menores”.

Breyner Maradiaga fue titular con Motagua en el duelo donde la reserva derrotó 1-0 a Lobos de la Upnfm como preliminar del juego de Primera.