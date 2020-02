“Panchi” Reyes, vuelve al fútbol tras superar una enfermedad que lo había retirado

Francisco “Panchi” Reyes ha vuelto a sonreír. El portero que se había retirado de las canchas y vivió un drama porque le sucedió un problema lumbar en su columna donde no podía entrenar, regresó a las canchas y cuenta cómo fue la forma de recuperarse.

“Panchi” defiende la meta del Broncos de Choluteca en la Liga de Ascenso, dice que se siente como un niño con un juguete nuevo; pues considera que regresó gracias a la voluntad de Dios y el trabajo de un doctor amigo personal en Tegucigalpa que le dio la mano.

“Me siento muy agradecido con Dios, súper contento por esta oportunidad que me dio otra vez. Tengo la sensación de un niño con un juguete nuevo porque estoy más contento que nunca por volver”, dijo a DIEZ Panchi.

El portero fue mundialista Sub-17 con Honduras en Corea del Sur 2007 y Sub-20 en Egipto 2009. Estuvo en Liga Nacional con el Olimpia, defendió la portería del Victoria y del Social Sol en el máximo circuito.

El portero Francisco Reyes en acción con el Broncos de Choluteca en la Liga de Ascenso. Fotos cortesía

El guardameta revela que no ocupó operación, pues en un momento no tenía el dinero para comprar los medicamentos y algunos futbolistas amigos suyos le dieron la mano como el delantero Romell Quioto que le ayudó económicamente y se muestra agradecido porque volvió a ser feliz.

“Gracias a Dios no ocupé operación. Estaba previsto operarme pero puse eso en manos de Dios, siempre le he temido a la cirugía, he tenido varias lesiones pero no fue necesaria. Estoy contento y agradecido con el doctor Matheus de Tegucigalpa que con él hice unas terapias que después de Dios fueron lo que me ayudaron a levantarme”, explicó.

El portero que hizo grandes actuaciones con el Social Sol en Liga Nacional donde se convirtió en penalero, ahora solo piensa divertirse en las canchas y ayudar al Broncos de Choluteca a ser protagonista en el Ascenso. “Gracias a esas dos cosas estoy de vuelta, con ganas de seguir jugando y dándole a este deporte que es el que más me gusta”, confiesa.