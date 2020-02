Harold Fonseca: "No es normal que el Olimpia esté en esa posición"

Luego de superar los traumas de la lesión, el portero del Olimpia, Harold Fonseca, suma dos partidos en el presente torneo y ahora se prepara para el encuentro ante el Vida, su ex-club en el país.

"Estamos listo para lo que será el partido de mañana, sabemos lo importante y complejo que es porque tenemos la obligación de sacar los tres puntos".

Ver. ASÍ MARCHA OLIMPIA EN LA TABLA DE POSICIONES

Fonseca revela las charlas que ha tenido con el técnico Pedro Troglio. "El profe lo único que habló conmigo es que si estaba listo, que quería contar con mis servicios, pero no me ha vuelto a decir nada. Ya van dos juegos consecutivos que he jugado y voy a esperan que decisión tomar para el juego de mañana".

El meta de los merengues no esconde la preocupación que existe en el grupo por el arranque que ha tenido el equipo. "Es complicado porque no hemos arrancado como hemos querido, estamos consciente de ello, no hemos dado el extra. No es normal que el Olimpia esté en esa posición, pero todo estamos cerca del puntero y mañana tenemos un lindo encuentro para buscar el resultado".

Ver: PEDRO TROGLIO HABLA DE LO QUE VIENE EN OLIMPIA

Previo a este juego ante los cocoteros, Harold Fonseca confesó lo especial que son estos encuentros por su pasado en el club rojo. "Con la gente del Vida siempre me he sentido agradecido porque me abrieron la oportunidad de ir a jugar, sabiendo la situación difícil que estaba pasando con Motagua".

Además agrega que. "Es muy lindo ir a jugar al estadio Ceibeño, ya que el Vida tiene una afición que lo respalda y Olimpia ya sabe lo que jugar en ese estadio. La última vez que fuimos perdimos en la pentagonal".