Yeison Mejía, el Sub-23 hondureño criado en el Olimpia pero hecho jugador en Real Sociedad

Yeison Mejía (22 años) está siendo la sensación en la Real Sociedad de Tocoa, equipo que está haciendo lo suficiente para tratar de salvar la categoría en la Liga Nacional de Honduras en este Clausura 2020.

El rápido y habilidoso jugador hondureño, que es oriundo de Sangrelaya, Iriona, Colón, se formó como futbolista en las canteras del Olimpia, pero no pudo llegar a debutar en primera división con los leones.

"Yo agradezco siempre a Kenneth Dixon y a Hermelindo Cantarero que hace seis años llegaron a mi pueblo a escautear jugadores y desde ese tiempo tuvieron la fe en mí, me han estado apoyando todo este tiempo, estoy agradecido con ellos porque si no fuera por ellos estuviera en mi pueblo", dice con mucha franqueza este humilde jugador que además se abre espacio en la Sub 23 hondureña que buscará ser olímpico en Tokyo 2020.

Salió del Olimpia aquejando falta de oportunidades

Yeison Mejía asegura que decidió abandonar las filas del Olimpia por las nulas oportunidades de crecer que vislumbraba en la entidad capitalina.

Yeison Mejía cuando pertenecía a las reservas especiales del Olimpia.

"Por falta de oportunidades me fui de Olimpia. Estuve en reservas como dos años, en la época que estuvo el profesor Héctor Vargas, él me citaba a entrenar con el primer equipo y bajaba a jugar con las reservas, pero una vez llegado el profesor Carlos Restrepo no llegué ni tener la oportunidad de entrenar con el primer equipo, entonces pedí que me prestaran y terminé mi contrato con ellos prestado en el Parrillas One, luego me fui para el Sansare de Guatemala y estuve jugando seis meses en la segunda división", relata.



El polifuncional ha conocido siempre sus cualidades, por lo que dejó atrás su pasado en la Liga de Ascenso y decidió emprender vuelo a la liga de privilegio en Honduras, donde se sometió a prueba con la Real Sociedad, misma que superó sin ningún problema.

"Vine a prueba gracias al equipo y gracias a Dios terminé convenciendo al entrenador Carlos Tábora, he tenido su confianza, eso hace que un jugador rinda mejor", dice.



Sobre su repentino llamado a la Sub 23 de Honduras, a la cual alcanzó a llegar con nada más cinco juegos en Liga Nacional, donde ha mostrado una versión de juego impecable, dice: "Lo tomé con mucha tranquilidad, agradecido con Dios por el llamado porque sabemos que cualquier futbolista quisiera estar en la selección pero soy uno de los privilegiados".

Yeison Mejía ha formado una amistad con Alberth Elis, jugador que le ayuda con implementos deportivos.

"También por la Real Sociedad que me dio la oportunidad de ser parte de la institución, igual al profesor Carlos Tábora. Espero ser constante en la selección, hacer las cosas bien aquí en el equipo para estar en la lista final del profesor Fabián Coito para el Preolímpico de Guadalajara, seguiré esforzándome al máximo", argumenta el de Sangrelaya.

Antes de cada partido de inspira en Robinho

El ex Olimpia y Parrillas One no pierde de vista sus sueños. "Mi sueño como futbolista ha sido siempre llegar a una liga top de Europa. Voy a trabajar de la mejor manera, sé de mis cualidades y de mi potencial y sé que lo voy a lograr ese sueño, teniendo siempre la fe en Dios para cumplirlo, siendo humilde ante todo, que es lo que me hará llegar lejos".



Consultado sobre el jugador en el que ve como espejo, sin dudarlo contestó. "Robinho me gustaba cómo se desempeñaba en la cancha, antes de los partidos me gusta ver los videos de él".

El jugador, que se gastó un golazo en Puerto Cortés ante Platense, asegura que puede jugar en tres posiciones dentro del campo y eso bien lo sabe el técnico de la Real Sociedad, Carlos Tábora, quien ha sabido aprovechar las cualidades de Mejía, cuyo futbolista es titular.

"Mi fuerte es de volante izquierdo, me gusta jugar a pie cambiado, pero juego en tres posiciones, de volante derecho también y de delantero", confiesa.

El chico es agradecido con las personas que lo han apoyado en este camino espinoso que le ha tocado labrar y sorprende al hablar de Alberth Elis, un soporte fundamental en él.

"Estoy muy agradecido con los padres de Alberth Elis y con él, que me ayudaron cuando recién empecé a jugar en las reservas especiales del Olimpia. Alberth siempre me ha apoyado, me regala tacos para jugar, seré siempre agradecido con ellos", cierra diciendo Yeison Mejía, quien ve en el horizonte la luz de un camino que con trabajo espera le siga dando frutos.