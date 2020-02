Luis Vega, el "ingeniero" que pule Héctor Vargas en el Marathón

En este torneo Clausura 2020 de Liga Nacional de Honduras en la mediacancha de Marathón ha irrumpido un joven valor. Se llama Luis Fernando Vega Villacorta. Cumplirá 18 años el 28 de febrero.

Este sampedrano creció como futbolista en el Platense Júnior y se graduó en bachillerato en humanidades. Ahora, mientras comienza a consolidarse de la mano de Héctor Vargas en el Monstruo también estudia Ingeniería Civil.

Sucede poco en los futbolistas, pero este mediocentro zurdo nos dio a entender en conferencia de prensa, que su debut en la Liga quizás pudo ser antes. "Llevo año y medio (en Marathón), debuté hace un año en la reserva. Fue por problemas de estudio, estaba más apasionado por el estudio y ya cuándo terminé me dediqué más al fútbol", confesó.

RECOMENDADO POR ADALID PUERTO

Vega fue llevado a las reservas del Verde por el exportero Adalir Puerto. Recordó que en su estreno en la Liga ante Vida, había nervios. "Al principio me sentí emocionado y nervioso por mi debut pero fui asimilando las cosas con responsabilidad y las cosas han salido de la mejor manera".

El muchacho de 18 años, que ya participó en tres partidos, pues además jugó con Motagua y Real Sociedad, se siente agradecido."Gracias a Dios y el esfuerzo de mis padres, también los consejos que me da el profesor y que me ha ayudado a iniciar mi carrera".

Vega es de los que hacen el "trabajo sucio" en el mediocampo verde de ahí que sus compañeros le han brindado consejo expertos,"me han dicho que no me relaje, que entre con todo y no regale nada".

Y él tiene claro que debe hacer para destacar y continuar consolidando su incipiente carrera, "No puedo achicarme, que debo entrar con todo y disputar cada balón como si fuera el último", sentenció.