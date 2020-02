Olimpia derrota a Vida en una noche mágica de José Pinto en La Ceiba

Despertó el León. El rey de la selva ha vuelto para defender su corona. En las últimas dos jornadas se ha apartado de las dudas que acompañaron su andar en el Clausura y ha sometido con autoridad a sus rivales.

Olimpia venció a Vida con una formidable actuación del juvenil José Mario Pinto. El volante fue la gran figura del juego al marcar un doblete y asistir en el segundo a Matías Garrido.

Pero el juego no comenzó bien para los albos. Al minuto 12, el árbitro Héctor Rodríguez señaló penal tras una mano evidente del colombiano Yustin Arboleda en el área. El olimpista intentó cabecear, pero no lo consiguió y el balón cayó en brazo derecho. El réferi no dudó.

Dos minutos después, el defensa rojo Carlos Meléndez se paró con frialdad frente al balón y con un derechazo engañó al cancerbero albo Harold Fonseca para el 1-0.

Carlos Meléndez fue el encargado de anotar el gol de Vida ante Olimpia, aunque al final terminaron perdiendo el juego.

Se disputaba un juego parejo en La Ceiba. Pronto Olimpia encontraría el empate.

Al minuto 26 comenzó el show de Pinto, Deiby Flores envió un globo al área, este fue prolongado por Jorge Benguché, en el corazón del área, como un fantasma apareció el volante, ganó la posición a Jairo Puerto, se acomodó el balón con la zurda y con derechazo marcó el 1-1.

APAGÓN EN LA CEIBA

Después del gol melenudo una de las torres del alumbrado eléctrico en el Ceibeño falló. Se normalizó 12 minutos después.

Tras este descanso obligado, el Olimpia fue mejor. Al minuto 40 del juego, Benguché se escapó de la defensa roja y soltó un fogonazo que fue controlado por José Mendoza.

El Viejo León se fue arriba en una conexión de Yustin Arboleda con Pinto, este desbordó la defensa roja y habilitó a Garrido, quien con un derechazo venció por segunda vez a Mendoza. Al minuto 46, el Leon ganaba 2-1.

HAROLD FONSECA SE FUE LESIONADO

Sigue el show de Pinto. En el complemento, los rojos lo intentaron. Al minuto 50, Ovidio Lanza estuvo a punto de marcar luego de recibir un pase filtrado, remató y chocó con Harold Fonseca, quien salió lesionado del juego y fue sustituido por Edrick Menjívar.

Pero, los albos tenían más. Continuó el show de José Mario Pinto. Al minuto 56, el escurridizo mediapunta inició una jugada en propia cancha al entregarle el balón a Deiby Flores, este envió un pase perfecto a Pinto, quien como una gacela, ya estaba en posición de ataque, aguantó la marca de Jairo Puerto y con un balonazo cruzado y letal colocó 1-3.

Gran desgaste de Pinto. La figura del juego. Una pesadilla para la defensa roja hasta que fue sustituido por Pedro Troglio.

Ahora Olimpia es tercero en el torneo Clausura con 14 unidades y Vida baja al cuarto puesto con 13 puntos. El equipo de Troglio ahora se medirá ante el Seattle Sounders el próximo jueves 20 de febrero en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

AMONESTADOS

Yustin Arboleda 15'

Luis Meléndez 26'

Matías Garrido 69'

Edwin Rodríguez 86'

MODIFICACIONES

Vida

Sale Luis Meléndez ingresa Luis Palma 56'

Sale Cristian Alessandrini ingresa César Guillén 74'

Olimpia

Sale Harold Fonseca ingresa Edrick Menjívar 51'

Sale José Pinto ingresa Edwin Rodríguez 72'

Sale Jorge Benguché ingresa Jerry Bengtson 76'

ALINEACIONES

Vida: 30 José Mendoza, 6 Jairo Puerto, 20 Mathias Techera, 3 Carlos Meléndez, 31 Carlos Sánchez, 21 Luis Meléndez, 8 Denis Meléndez, 22 Alexander Aguilar, 32 Marvin Bernárdez, 9 Ovidio Lanza y 11 Cristian Alessandrini. DT Fernando Araújo

Olimpia: 22 Harold Fonseca, 2 Maylor Núñez, 17 Jonathan Paz, 16 Johnny Leverón, 5 Ever Alvarado, 32 Carlos Pineda, 20 Deiby Flores, 10 Matías Garrido, 21 José Pinto, 9 Jorge Benguché y 19 Yustin Arboleda. DT Pedro Troglio.

SUPLENTES

Vida: 1. Ricardo Canales, 2. Darwin Diego, 10. Luis Palma, 14. Carlos Argueta, 27. Wisdom Quaye, 33. Roger Sander, 35. César Guillén.

Suplentes de Olimpia: 27. Jerry Bengtson, 12. Cristian Maidana, 29. German Mejía, 26. Mayron Flores, 25. Elvin Casildo, 15. Edwin Rodríguez.