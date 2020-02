Héctor Vargas lo asegura: “Nosotros estamos a la altura de Olimpia”

Héctor Vargas compartió con los aficionados de Marathón en el programa radial “Marathoneado” que se transmite por Radio Internacional de San Pedro Sula.

El DT analizó diversos tópicos en torno a su equipo el cual es segundo en la tabla de posiciones con 15 puntos, uno menos que Motagua. En primera instancia el mandamás volvió a ratificar que le gustaría retirarse en el primer equipo que él dirigió en nuestro país.

“Yo siempre he dicho que me gustaría retirarme en Platense porque fue el equipo que me dio la oportunidad de trabajar luego de dos años sin dirigir”, inició contando.

A Vargas le consultaron si él y Marathón le tendrá consideración a Platense tomando en cuenta el cariño que le tiene y que este domingo será el rival en el Yankel Rosenthal.

“Aquí no es de tener consideración ni hacer favores. Es como lo de Motagua pidiendo que nosotros le ganáramos a Olimpia cuando ellos no le ganaron ningún partido. Si querés ser campeón tenés que ganarle a todos, no hay consideración alguna para ningún club”.

En torno a Selvin Guevara y Cristian Cálix, piezas que aún no debutan con el Monstruo, Vargas manifestó: “El martes me confirman si los dos están en condiciones de competir, yo creo que sí contaremos con ellos”.

Héctor Vargas también aseveró que ellos están en un nivel muy alto y no tienen nada que envidiarle el campeón Olimpia.

“Nosotros estamos a la altura de Olimpia, tenemos 55 puntos igual que ellos en la tabla general y más goles a favor, 8 puntos por encima que el actual líder del torneo. No podés denigrar a otro equipo o tratar de desmerecer lo que se está haciendo bien aquí”.

Para concluir, un aficionado le consultó a Vargas si él se consideraba el mejor técnico de Liga Nacional y su respuesta fue: “Lo de Diego es muy bueno, Troglio salió campeón con récord de puntos, pero yo salvé del descenso a Victoria y lo llevé a Liga de Campeones, a Olimpia lo hice campeón, con Marathón también y realmente los logros obtenidos son muy buenos”.