Ramiro Martínez lamenta la pérdida de tiempo: “Es un mal en el fútbol hondureño”

El entrenador del Real España, Ramiro Martínez, dice que perdieron por una desconcentración en la jugada del penal. No culpa al arbitraje de la derrota, pero si lamenta que se pierda demasiado tiempo en los partidos que al final no es recompensado.

“El partido se desarrolló dentro de lo previsto, muy disputado, los dos equipos con sus armas intentamos prevalecer el sistema de juego. Nosotros teníamos el juego controlado pero en una jugada fortuita termina siendo el penal que a la postre es el que define el partido y en el segundo tiempo nos largamos más buscando el empate, estuvimos cerca de conseguirlo pero tuvimos algunos errores en los últimos pases, pero hicimos el esfuerzo. No se dio y nos vamos con una derrota que no estaba en planes”, inició diciendo.

El urugayo cree que le hicieron parejo el partido a los azules jugando con 11 hombres; de no ser por el infortunio de la mano que transformó en gol Rubilio. “Nosotros teníamos un plan del partido que se desvirtúa con el gol, pero lo que hicimos fue recomponernos y salir a buscarlos de otra manera. A partir del gol cambian las cosas, fuimos a buscarlo pero al final el gol del empate no llegó”.

Sobre la lesión de Rony Martínez agrega: “Indudablemente que Rony Martínez es un jugador importante para nosotros, es nuestro primer marcador, lo hace muy bien, tiene un sacrificio de venir a darle una mano a los volantes, un trabajo que no se ve mucho pero a nosotros nos sirve, pero al perderlo nos cambia el plan. Esperemos que la lesión no sea de gravedad y se pueda recuperar en el transcurso de la semana”.

El estratega no quiso entrenar en polémica al catagolar de localista el arbitraje de Armando Castro que repartió amarillas; pero se quejó del exceso de pérdida de tiempo en algunos jugadores que fingieron faltas y allí si culpó al arbitraje.

“No me siento afectado (por el árbitro) por que la pelota pega en la mano y allí se resuelve el partido; es penal y no hay nada para decir. Veo que todos los pequeños contactos para nosotros eran faltas y para el rival no; las pérdidas de tiempo no se recuperan con la rapidez que se debía ser pero es un mal general para todos los equipos. Es un mal general en el fútbol de Honduras que se pierde demasiado tiempo; no hay que cargar al árbitro la derrota porque no las utilizo, pero se debía mejorar en eso de pérdida de tiempo”, declaró Martínez.

Finalmente, explica que le gustó cómo se paró el equipo. “El desempeño del equipo con los cambios se siguió desarrollando bien. Estoy conforme con el rendimiento de los muchachos y les doy un seis, creo que estaría bien”, sentenció Ramiro Martínez.