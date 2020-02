José Mario Pinto: "La competencia en Olimpia es complicada”

José Mario Pinto, delantero del Olimpia que despidió su participación en la jornada 8 con un doblete ante Vida, habló de su accionar y alegría dentro del campo que se tradujo en su mejor momento de la campaña en su regreso al equipo Albo.

“Me voy muy alegre, sabía de la responsabilidad que era salir en el once de titular. Hoy le doy gracias al profe y me toca aprovechar cada oportunidad que me dé, lo más importante es ayudar al equipo”, detalló tras finalizar el encuentro con signos de alegría.

Ante ello fue claro en que “la competencia” en Olimpia “es complicada, pero gracias a Dios se me ha dado la oportunidad y cada día le pido que me dé la tranquilidad para cuando me toque estar en el campo, dar lo mejor de mí”.

Y añadió: “Hay un gran plantel, pero teniendo paciencia y sabiduría a Dios para que cuando me toque entrar, dar lo mejor de mí”.

Finalmente, alabó la victoria que le valió al conjunto merengue para sumar tres puntos en la tabla de posiciones.

Celebración de José Mario Pinto. El guardameta del Vida, José Mendoza yace tirado en el suelo.

“Sabíamos que era un partido decisivo porque ellos están también peleando el liderato. Hoy se nos ha dado y seguimos sumando para estar en los primeros lugares”, cerró.

