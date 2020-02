Pedro Troglio se deshace en elogios para Deiby Flores: "Para mí no tiene techo"

El centrocampista de Olimpia Deiby Flores, se incorporó tarde a la pretemporada de inicio de año, fue hasta la quinta fecha que debutó en el Torneo Clausura 2020 ante Real Sociedad y desde entonces no ha faltado en el esquema de Pedro Troglio.

El entrenador argentino lo considera un elemento con "condiciones impresionantes" y en respuesta al porqué de su incorporación en la primera plantilla después del hilo de incertidumbre si se quedaba o no en club, fue claro en lo que cree sobre el futbolista de 23 años.

Ver: Así completará la jornada 8 del Torneo Clausura 2020

"Los consejos se lo tenemos que dar los que hemos vivido de esto, él tiene que escucharnos a nosotros porque es un jugador otro nivel. Juega cada dos días y medio, pero corre hasta el último minuto, presiona, quita y encima juega bien. Es una picardía porque para mí es un jugador de unas condiciones impresionantes, para mí no tiene techo", soltó en conferencia de prensa tras el encuentro ante el Vida.

Te puede interesar: Dramáticas imágenes que dejó la apertura de la jornada 8 en el fútbol hondureño

Troglio considera que él "tiene que escuchar a los que sabemos de fútbol, a los que vivimos de fútbol. No sé si sé de fútbol, pero hace más de cuarenta años que me dedico a esto y él tiene que escucharnos, no tiene que escuchar a gente de afuera que les da consejos".

Deiby Flores durante uno de sus juegos ante Real Sociedad. Foto: Edgar Witty

Y agregó: "Espero que nos escuche. Como le dije, que me haga caso a mí y no a los demás".

Tras la lesión de Jorge Álvarez, Flores le ganó el pulso a compañeros como Alejandro Reyes , Mayron Flores o Edwin Rodríguez que estuvieron desde el arranque de los trabajos de preparación. En los últimas tres fechas, Deiby Flores no ha faltado en el once titular denotando de sí su mejor momento en lo que va de la campaña.

A sus 23 años Deiby Flores presume de haber pasado por el Vancouver de la MLS, Motagua y ahora en Olimpia en donde ha mantenido su nivel. Su cuenta pendiente es consagrarse a nivel de selección mayor de Honduras.