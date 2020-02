John Jairo López tras el descalabro de Platense: "La maleta no la he desorganizado todavía"

De "sencillo" calificó el análisis del partido que perdieron 5-2 por la jornada 8 del torneo Clausura 2020 frente a Marathón el técnico de Platense, John Jairo López. Deja en claro que "no hay que darle mucha vuelta" después de encajar tantos goles.

"Nos enfrentamos a un gran rival, a un equipo que manejó la pelota y propuso... Fuimos muy ingenuos a la hora de construir, defendimos con temor y angustia; hoy Marathón nos gana bien, fue superior en todo momento, pero al final creo que el resultado demuestra dónde estamos nosotros y donde está Marathón", lamentó de entrada el DT cafetero.

Reconoce que sacar del hoyo en que está al Tiburón "es una tarea larga y seguramente habrá muchos mal sabores, pero tengo unos jugadores a los que les tengo fe" para conseguir el objetivo de la salvación.

Y aclara desde ya que, en el caso de ellos, "la pelea no es con los de arriba... No es con Olimpia, Marathón o Real España, es con Honduras Progreso y Real Sociedad porque el objetivo por el me trajeron es salvarlos del descenso" , lanzó sin atisbo de duda.

"Normalmente ahí va a estar el tema, que tengamos la capacidad de afrontar esta presión, no es lo mismo afrontar un partido de tres puntos normal que jugarnos la permanencia en la máxima categoría del fútbol hondureño. La verdad no vengo a sacar el paraguas porque sabía a lo que venía, aunque lo más fácil es decir 'yo no armé este equipo, respondo a partir de junio'", comentó respecto a lo que viven los suyos.

Y prosiguió: "Si los directivos no creen en el proyecto es difícil, hice la estadística, ustedes mismos me manifestaron el día de mi presentación si no temía llegar a un equipo donde los técnicos no duran sino tres o cuatro partidos... Yo la maleta no la he desorganizado todavía, yo soy entrenador de 13 equipos profesionales en varios países y por trabajo no me van a echar de un equipo", advirtió con tono tranquilo pero muy sincero.

Expresa que en el fútbol "el resultado más típico y normal es perder, hay 10 equipos y solo gana uno". A su vez estima que "este equipo adolece hoy por hoy de uno o dos enganches que generen ese cambio de ritmo, esa marcha atrás, que manejen los ritmos y no lo tenemos...".

Para explicar esta carencia de su plantel puso como ejemplo al '10' de Marathón, Mario Martínez: "Ahí no puedo seguir trabajando en ese aspecto porque no hay ese enganche clásico como Martínez que te juega a la corta, a la larga, descarga en amplitud y profundidad, que tiene la capacidad de ir rápido, ralentizar e ir lento; hoy lastimosamente Platense no lo tiene, pero con lo que tenemos da", dijo con la esperanza de que la situación mejore.

HAY UN GRUPO DESMOTIVADO Y SIN CONFIANZA

"Hemos venido trabajando con la psicóloga y los trabajadores sociales, nosotros... Hemos tratado de motivarlos, llenarlos de confianza, quitarles esa presión, pero no es fácil", confiesa John Jairo López en torno al ánimo tocado de sus pupilos.

Y entiende que "una cosa es jugar con 17 o 18 puntos (de ventaja respecto al descenso) y otra con dos,siempre mirando a la tabla y peligrando... No es fácil, la toma de decisiones es diferente en el jugador que tiene holgura en su numeración en la tabla y otra cuando se tiene dos puntos", sentenció.

"La idea es tener un equipo mucho más sólido, sobre todo en defensa porque las estadísticas no mienten, hemos sido uno de los equipos más goleados. Pero ese asunto no es una sola línea, sino de todo el grupo... Si el grupo no colabora en la recuperación de la pelota y la intensidad, es difícil. Hoy contamos que en cuanto a ataque no somos muy efectivos y en defensa vulnerables; esto es trabajo y trabajo, el tiempo decidirá las cosas y hoy estamos en ese hilo muy delgaditico", indicó.

Concluyendo su sentida y amplia comparecencia, John Jairo se refirió al empate 'in extremis' de Real Sociedad a Honduras Progreso, casualmente sus dos contendientes por la permanencia a partir de ahora.

"Esa es una buena noticia, no queríamos esto, queríamos sumar, pero en estos momentos ni nosotros sumamos ni tampoco ellos. Tenemos un seguro de vida que es Real Sociedad y Honduras Progreso", soltó con la preocupación del caso.