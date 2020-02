Allan Banegas estará disponible para Marathón en la segunda vuelta del Clausura 2020

El viacrucis está a punto de terminar para Allan Banegas. El capitán de Marathón comenzará a entrenarse en una semana y estará en plenitud de condiciones durante la segunda vuelta del torneo Clausura 2020.

"Solamente me queda una semana para volver a empezar los trabajos y esperando ponernos físicamente mejor", manifiesta el volante de contención, quien desea finalizar cuanto antes la odisea.

Banegas apunta que el plazo exacto de su vuelta es algo que "se trata del preparador físico, los trabajos que llegue hacer, pero esperando estar bien y ponerme a las órdenes de técnico".

Allan lleva mes y medio de baja en el sublíder del campeonato liguero tras la lesión del quinto metatarsiano de su pie izquierdo sufrida en el inicio de la pretemporada.

Es obvio que mientras no juegue respaldará a muerte a sus compañeros y no pierde tiempo para demostrarlo: "Apoyando al equipo, uno se siente pensativo porque no está jugando ni aportándole", acepta con sinceridad.

DESTACA EL PAPEL DE SUS COMPAÑEROS

"Estoy pensando en recuperarme bien y empezar a hacer los trabajos", reza con optimismo Allan Banegas, cuyo concepto de este actual Marathón es inmejorable.

"Hay un equipo que está jugando muy bien, tienen cuatro partidos ganando seguido y estamos listos para aportar nuestro granito de arena al equipo", menciona el mediocampista que tiene un años más de contrato y espera estar mucho tiempo en la Cueva.