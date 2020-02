Raúl Cáceres: "Tener la presencia como Juan Ramón enfrente te da esa tranquilidad"

El técnico del Real de Minas, Raúl Cáceres, habló del triunfo 1-0 ante UPNFM en Danlí y sobre la expulsión. Asegura que nunca criticó una decisión de Melvin Matamoros (cuarto árbitro), "mucho menos lo he insultado".

"Lamentablemente es una realidad, no puede ser esto. Cada uno sentado en su lugar de trabajo podrá hacer juicio de lo que yo hable, pero tengo que decirlo con propiedad y la frente en algo; Honestamente, en ningún momento me he metido con una decisión arbitral, en ningún momento. Mucho menos he insultado aun árbitro. ¿Cómo puedo ser castigado por eso? Yo pienso que a él se le fue de la mano esa acción de llamar al asistente y sancionarme con segunda amarilla", dijo tras el juego.

Y agregó: "No es correcto lo que están haciendo, deben haber un análisis. Esto se va a venir abajo. Todos comemos de esto, todos queremos hacer bien nuestro trabajo. Si cometo errores, estoy de acuerdo, pero como puede ser que de manera deliberada ante una afición que viene a calorizar, Melvin Matamoros no necesita ser protagonista de esta manera. Suficiente capacidad tiene dentro del campo como para que no pueda manifestar una situación de estas".

Cáceres se marchó expulsado por el colegiado Alex Morazán por doble amarilla al minuto 81 y pide realizar un llamado de atención al arbitraje por lo ocurrido en el Estadio Marcelo Tinoco.

"En la vez anterior no metimos mano, me castigaron con cuatro partidos, con justa razón. Pero esta vez deberían hacer un llamado de atención a los árbitros por como he sido retirado del terreno de juego".

Sobre el triunfo ante Lobos y la clave de Juan Ramón Mejía

El timonel minero por último habló del triunfo ante los universitarios.

"Un partido apretado. Tenia mis temores porque UPNFM es un equipo, que aunque se diga que andaba mal, lo podía revertir en un partido. Hizo un buen primer tiempo, con buenas ideas de juego, pero el equipo se paró bien y supo reaccionar en momentos difícil".

Cerró resaltando el aporte de Juan Ramón Mejía, quien regresó tras una lesión y anotó el solitario gol de la victoria.

"Tener la presencia como Juan Ramón enfrente te da esa tranquilidad. Venía para 45 minutos y logró jugar 75. Es de reconocele el esfuerzo. Hoy resumimos este triunfo como algo meritorio".

Cerró explicando la clave del momento que pasa Juan Ramón. "Esto viene porque ha tenido un grado de madurez emocional indescriptible, se ha convertido en el líder del grupo constructivo y posivitamente y Dios lo está premiando con estas situaciones", cerró.