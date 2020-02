Diego Vázquez: "La grieta entre equipos de México y Estados Unidos con los Centroamericanos, es enorme"

Dos día después de lograr el triunfo ante el Real España, el Motagua tomó las maletas y viajó a San Pedro Sula para enfrentar el partido por la Concachampions ante el Atlanta United.

El técnico de los azules, Diego Vázquez, considera que el tiempo es muy corto entre cada competencia. "Poco tiempo, es lo que digo siempre, es solo un día por el post partido. Ya sabíamos que sería de esa manera y veníamos viendo aspecto del rival. Tenemos el entrenamiento de hoy para terminar de afinarlo un poco".

Motagua pierde a Juan Pablo Montes para juego ante Atlanta United

Sin perder el hilo en el renglón, Diego Vázquez tiene muy bien estudiado al rival. "Compró a (Ezequiel) Barco a Independiente en 18 millones de dólares, tiene al Piti Martínez, Josef Martínez, tiene centrales argentinos, (Fernando) Meza que lo hace muy bien, contenciones de nivel. Es un equipo que tiene inversión súper millonaria, de los mejores de la MLS. Hace poco fue campeón con 'Tata' Martino, ahora lo dirige Frank de Boer que estuvo en el Milan. Juega bien, 3-4-3 y tenemos estar bien a partir de que venimos en competencia, esperemos ser competitivos".

En lo que está consciente el timonel azul, son las diferencias que hay. "La grieta entre los equipos de México y Estados Unidos con los Centroamericanos, es enorme en la parte de infraestructura, económica de lo que invierten. Ahora, acá de local y a partir que nosotros venimos en ritmo y ellos oficial solo tiene un partido amistoso o dos, los otros fueron con universidades y lo vimos. Esperemos ser competitivos y estar a la altura".

Además adelantó que. "Para nosotros esta en el torneo desde ya es un premio, yo guardo todas las pelotas de la Concacaf, esta es la quinta que vamos a jugar. Ahí las tengo las cinco en un museo y se me viene a la cabeza ahora los partidos con el América y Xolos que hicimos grandes partidos a pesar de esas diferencias".

Vázquez sacó a relucir el tema de la pérdida de tiempo. "Es una cosa de locos. El otro día escuché a Ramiro (Martínez) y Buba se quedó cinco minutos en el piso cuando íbamos 0-0 ¿y ahí no dicen nada?, hay que ver para los dos lados. Estas las guardo (pelotas) como museo".

Entre tanta pregunta de la prensa, el técnico de Motagua salió con unas frases que tuvo que explicar. "Sabías que esa palabra (pelotudos) es buena. Boludo y pelotudo viene de la guerra, es algo positivo. Antes los mandaban al frente y la primer fila era de los pelotudos y la tercera de los boludos, entonces no es una mala palabra".

Y al hacer una relación de sus frases, se le consultó si su equipo se presentaría como "pelotudo" o "boludo". "La que sea, de las dos, hay veces que te agarran de pelotudo y a veces de boludo jajaja"

EL TÉCNICO DEL CICLÓN NO DESCARTA UNA SORPRESA

Con cierta experiencia en este tipo de torneos, Diego Vázquez busca tener la ilusión de lograr los tres puntos en el encuentro. "Para nosotros es toda ilusión estar, lo tomamos con mucha seriedad, es un equipo fuerte y esperamos estar a la altura. El equipo de México (Universidad de Guadalajara) le ganó en penales, le pudo ganar en la cancha y creo que nosotros estamos en ese nivel para hacerle partido, ya después hay que demostrarlo en el verde césped".

Diego aprovechó el momento para mandar un dardo a la gente de la Liga Nacional. "Se quejó el Liverpool de jugar cada dos días, no es lo ideal y justo esta semana que tenemos Concachampions, la Liga Nacional te pone partido entre semana, es una cosa de locos, parece que estamos con el enemigo nosotros".

Y agregó. "El otro día me dijo el comisario que Salomón Galindo llamó especialmente para que mi hijo no festejara los goles, es una cosa de locos. Me mostró la llamada el comisario, me parece terrible. Capaz llama el presidente de Concachampions diciendo que no se puede celebrar. ¿Quién es el de Concachampions? No creo que tenga tiempo para llamar, ni que esté identificado con un color".

En cuanto al tema de no poder jugar en el estadio Nacional. "Nuestra casa es acá en Tegucigalpa y es lo que más conocemos, pero el Olímpico nos sienta bien e hicimos buenos partidos con el Alianza y esperamos hacerla prevalecer".

"Una cosas es exigirse con responsabilidad y también disfrutar. No son partidos que se dan todos los días con equipos como estos. Hay que tener mucha responsabilidad, respetarlos e intentar hacerle daño", finalizó.