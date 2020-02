Mario Martínez, transformado por Dios y con el sueño de volver a la Selección de Honduras

Hay algo distinto en Mario Martínez. Su talento siempre fue el mismo aunque en Marathón ha recuperado la confianza, una que traduce en genialidades como las que regaló en la jornada 8 del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional.

'Súper Mario' está encumbrado y le apunta a la Selección de Honduras con su trabajo. Y es que es otro desde que eligió el mejor camino...

Una vez concluyó su exhibición contra Platense, doblete de tiro libre y asistencia incluida, fue invitado por un ex jugador de Real España y el mismísimo Verde, Marlon Peña, a la congregación del Ministerio Internacional Camino al Cielo de Choloma.

El cambio del amarillo y negro al verde le ha venido bien en lo futbolístico, pero hay algo aún más importante en ese resurgimiento del zurdo de la Villeda: Dios y la comunión que tiene con su iglesia, una a la que tiene seis meses de estar congregándose ininterrumpidamente.

Volviendo a lo estrictamente futbolístico, es poco habitual que haya goles de falta en este cada vez más físico fútbol hondureño, pero aún menos habitual resulta que alguien, una sola persona, meta dos en un solo partido y con la calidad técnica del caso.

"La perseverancia de seguir confiando en el trabajo y lo que uno viene haciendo, esa confianza con el cuerpo técnico y los compañeros, se está mostrando adentro...", manifiesta Mario en relación a la química que ha tenido con la idea de Héctor Vargas y el esmeralda.

Cree que "el trabajo de uno que es lo que me ha llevado adonde estoy", pero de igual manera entiende y acepta que ha habido una conjunción de situaciones que están conspirando a su favor.

"Primero Dios sigamos con ese trabajo o línea que estamos, recuperando el nivel que la gente tal vez espera de uno y poner a Marathón arriba, en los primeros lugares", resalta como sus objetivos primordiales el '10' verdolaga.

Mario Martínez se fue a dar testimonio al Ministerio Internacional Camino al Cielo una vez concluyó su el partido que le ganaron 5-2 a Platense.

¿Cuánto ha tenido que ver Dios en ese cambio de mentalidad? "Mucho", confiesa el jugador, exaltando a su vez mucha gratitud por ello: "Agradecido porque se nota la diferencia, tanto en la cancha como con la perseverancia...".

Explica que estar en el lado correcto de la vida le ha hecho "perseverar" ante todo y "pese a que las cosas a veces no te salen". Lo impulsa a "seguir luchando, trabajando aparte, intentándolo...". Recuerda de paso que "nunca he dejado de insistir, he estado mostrando el trabajo y agradecido con Dios porque sabía que mi nivel lo iba a recuperar y se está notando".

Dentro de esa sinceridad con que se manifiesta después de una nueva victoria, la quinta de forma consecutiva para los suyos, no esconde que le seduce un retorno a la Selección Nacional...

"Uno trabaja para eso, el jugador que diga que no quiere estar en la Selección es mentira, uno trabaja para eso y salir al extranjero", enfatiza, dejando en claro que "si se me da la oportunidad, bienvenida sea, pero al final el profe es el que decide...".

Recuerda sin atisbo de duda que pase o no "toca ir trabajando partido a partido y ganarse esa convocatoria en la cancha; si llega ese momento, aprovecharlo y si no, seguir trabajando", advierte con la madurez que sus 30 años trae consigo.

'Súper Mario' dio una gran exhibición por la jornada 8 y su equipo marcha sublíder del torneo Clausura 2020 con 18 puntos.

ESPALDA PARA LA CRÍTICA Y UN DESEO EN AZUL Y BLANCO...

Martínez cree que "el trabajo dentro de la cancha es el que habla, al final las decisiones de convocar al jugador las toma el técnico; esperamos seguir así, estar abriendo puertas con Marathón que lo está demostrando en la cancha partido a partido".

Comenta, sobre su buen momento y el premio que sería ir a la H, que "eso se gana, esperamos seguir en esa línea y que puedan tomar (convocar) muchos jugadores de aquí porque sea como sea Marathón desde el torneo pasado viene mostrando buen fútbol".

Nunca se cayó pese a los cuestionamientos que recibía, tanto en la Selección como en su querido Real España, esto pese a que fue parte integral de cuatro de sus 12 campeonatos...

"Yo desde que elegí esta carrera sabía que uno está expuesto, la crítica va a estar siempre; jugás bien, sos el héroe, jugás mal, el villano o el peor... Así es, uno debe estar expuesto a este tipo de situaciones, tomar el lado positivo porque hay críticas que te hacen ser mejor jugador porque son constructivas, esa es la que uno debe tomar...", comienza apuntando sobre ese tema específico.

La pelota quieta ha sido la especialidad de Mario en su carrera y en el Monstruo lo ha recuperado.

Y prosigue sentenciando que caerse o levantarse es opcional: "Eso depende de vos, la madurez que tengás, la mentalidad y eso es lo que he hecho, tratar de sacarle el lado positivo a cada crítica y recuperar ese nivel que obviamente uno acostumbró a la gente".

Sobreentiende que el aficionado "eso es lo que quiere ver de uno", por lo que se ha encargado de "no dejar de insistir porque el momento iba a llegar y está llegando".

Repite que "sería mentiroso en decir que no quiero estar en la convocatoria" para el juego del 29 de marzo con República Checa, pero también es capaz de asimilar que "no depende de mí, esperamos primero Dios se nos dé la oportunidad pero al final el profe es el que decide y si no, trabajar que el momento va a llegar si hay la oportunidad".

Sobre Fabián Coito, seleccionador uruguayo de Honduras, Mario cuenta que "me lo he cruzado y lo he saludado, pero personalmente nunca he tenido la oportunidad" de charlar con él.