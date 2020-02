OFICIAL: El Inter de Miami confirma el fichaje del mexicano Rodolfo Pizarro

El Inter de Miami confirmó este lunes el fichaje del volante internacional mexicano Rodolfo Pizarro de cara a su debut en la Liga estadounidense de fútbol (MLS) el presente año.

Pizarro, de 26 años, se une al equipo debutante en la MLS tras jugar con suceso por dos años con el Monterrey de su país, con el que ganó un título de Liga mexicana y la Liga de Campeones de la Concacaf ambos en 2019.

"Estamos muy complacidos en tener a un jugador de la calidad de Rodolfo uniéndose a nuestro equipo", dijo el director deportivo del Inter de Miami, Paul McDonough.

Pizarro es "un volante creativo que fortalece nuestro plantel y eleva el nivel de todos en el campo de juego", agregó.

El volante azteca se reencuentra de esta manera en el Inter Miami con el entrenador uruguayo Diego Alonso, que lo dirigió en Monterrey y en el Pachuca.

Pizarro lleva 25 partidos jugados con la selección de México, desde que debutó como juvenil en 2014.

El Inter Miami, uno de cuyos accionistas es el legendario exjugador inglés David Beckham, hará su debut en la MLS el 1 de marzo de visita ante Los Angeles FC.

COMUNICADO DEL INTER

"Inter Miami CF anunció hoy que ha adquirido al mediocampista mexicano Rodolfo Pizarro, campeón de la Copa Oro de la Concacaf 2019, bicampeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, tricampeón de la Liga MX, e integrante de la selección nacional de México, como Jugador Franquicia. El mediocampista de 26 años se incorpora al Inter Miami luego de liderar al club de la Liga MX C.F. Monterrey en su conquista del título de la edición 2019 de la Liga de Campeones de la Concacaf.



Rodolfo Pizarro se puso la camisa del Inter de Miami para ser presentado de manera oficial.

Pizarro ocupará una plaza internacional en la plantilla del Club y se encuentra a la espera de su Certificado de Transferencia Internacional y su Visa P-1".

SIN SER ANUNCIADO

Todavía no era anunciado como jugador oficial del Inter de Miami y Rodolfo Pizarro hizo historia el pasado sábado en la nueva franquicia de la MLS, pues el mexicano marcó el primer gol en la historia del equipo en un partido amistoso contra Philadelphia.

¿Por qué no era anunciado en las redes sociales? Se debía a un trámite con su visa. Rodolfo Pizarro aún no contaba con el permiso de trabajo del gobierno estadounidense, por lo que oficialmente no podía ser presentado ni anunciado con el conjunto de la Florida.

“Mi meta principal es ser campeón. Quiero levantar una copa con este club, hacer historia en la MLS con Miami”, dijo Pizarro tras ser anunciado por su nuevo club.