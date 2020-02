Jerry Bengtson: "Futbolísticamente vamos a demostrar que aquí el dinero no importa"

Olimpia se mide este jueves al Seattle Sounders, el quinto equipo más poderoso económicamente de la MLS, según el sitio TranferMarkt, expertos en valores de mercados de los clubes.

Pero a la millonaria cantidad que invierten estos clubes, el delantero del Olimpia Jerry Bengtson, considera que el león puede hacer de las suyas y lograr sumar los tres puntos.

"Es un rival difícil, sabemos que todos los equipos de la MLS son muy ordenados, es el campeón y no tenemos que dar ventaja. Estamos en nuestra cancha y tenemos que sacar una ventaja para ir a hacer un buen partido a Seattle".

Además, reconoce que ha mejorado el nivel de la liga respecto al tiempo que él estuvo en la MLS. "Han mejorado mucho esa liga, han traído varios jugadores y pueden tener un poco más de ventaja, pero en Olimpia hay un buen equipo y vamos a ver el jueves qué pasa".

Pedro Troglio está contento previo al juego después del rendimiento que vio el sábado ante Vida en La Ceiba.

Según TransferMarkt, el Sounders está valorado en mas de 32 millones de dólares, una cifra superior al Olimpia, pero el delantero considera que eso puede quedar atrás en el terreno de juego si hacen valer la localía. "Económicamente sí, pero futbolísticamente lo vamos a demostrar que aquí el dinero no importa".

Y agrega. "Vamos esperar el jueves quien sale jugando. Vamos a realizar bien nuestro trabajo y hacer un buen partido".

También recordó que ya los enfrentó en su paso por la MLS. "Ya he jugado muchos partidos de estos, los he enfrentado a ellos jugando en la MLS y son partidos lindos para jugarlos. Vamos a disfrutarlos y sacar una buena ventaja. A Seattle no le he anotado, pero primero Dios pueda hacerlo y que los tres puntos se queden acá".

Bengtson quiere que el Olimpia logre una ventaja que les sirva para la vuelta. "Es muy diferente y acá vamos a sacar la mejor ventaja posible, es un rival difícil, pero nosotros tenemos que hacer valer nuestra localía. También podemos ir a ganar a la cancha de ellos, es difícil, la afición, ya que estará a estadio lleno".

El plantel de Olimpia entrenó en el estadio Nacional y el miércoles viajan a San Pedro Sula.

El delantero de los merengues los quiere endulzar el oído. "Hay que decirle a ellos que son los favoritos y nosotros lo más importante es hacer un buen partido. En la cancha somos once contra once y primero Dios vamos sacar la ventaja".

SOBRE LA SELECCIÓN NACIONAL DE HONDURAS

Previo al partido de la Concachampions, Jerry Bengtson no dejó escapar el momento para charlar un poco sobre el tema de la Selección Nacional, misma que no lo convocan hace mucho tiempo.

"Vamos esperar que pasa, hay que seguir trabajando en Olimpia y lo que pase se lo vamos a dejar a la mano de Dios. Como lo dije antes, si me toca estar voy a estar, sino voy a apoyar a los compañeros".

Ante la posibilidad de un llamado. "Yo tengo mi visa, y en la Selección vamos a ver qué pasa. Yo estoy enfocado en Olimpia, estoy haciendo bien las cosas y si me toman en cuenta de nuevo vamos, sino, hay que apoyar a los compañeros".

El avestruz no cree que durante este tiempo que no lo han llamado sea un castigo. "No creo que me hayan maltratado, yo disfruto con mi familia y estoy feliz. Siempre es lindo estar en la Selección, pero pasaron muchas cosas y siempre he estado apoyando, no voy a desesperarme, vamos esperar. Si me toman en cuenta, vamos ir hacer las cosas bien a pelear porque la Selección esté en lo alto".

RECUERDA LOS PROBLEMAS CON JORGE LUIS PINTO

Los malos recuerdos no desaparecen de la mente del delantero merengue, ya que cuando se le consultó por las diferencias que había tenido con el técnico Jorge Luis Pinto, el goleador fue claro al decir.

"Fue un problema que si yo seguía podía pasar a más, era personal y yo hablé con el entrenador que no me llamara más para bien de las Selección y los compañeros, porque ya no se podía estar ahí. Todos los días era algo que no me gustaba y yo se lo decía e él, tal vez eso era lo que a él (Pinto) no le gustaba, pero se fue él y no sé que es lo que ha pasado, tal vez habló mal de mí, pero yo nunca falté al respeto, se lo pueden preguntar a los compañeros que estaban ahí".

Bengtson recordó su espinoso camino con Jorge Luis Pinto en la eliminatoria anterior.

En cuanto a algún acercamiento con Fabián Coito. "Con nadie de ellos. Creo que solo en un proceso cuando estuvo el profesor Tábora con Jiménez que fui a tres partidos a Chile, pero después no".

Jerry Bengtson considera que todavía tiene mucho para darle al país. "Todavía tengo para poder aportar. Hace mucho tiempo no estoy en la Selección, creo que son como tres años, pero he estado apoyando a los compañeros y a la Selección".

Bengtson no quiso expresarse de mala manera sobre el técnico cafetero. "No voy a ser irrespetuoso, creo que él es un buen entrenador, pero como persona no. ¿el peor?, no sé, ahí díganlo ustedes".

Y deja claro que los problemas con Pinto no fueron por trabajo. "Yo por el trabajo nadie me va sacar, yo trabajo a muerte siempre. No solo fui yo, sino varios jugadores de experiencia que tuvieron problemas. Roger (Espinoza) y muchos más. No solo fue conmigo".