Orlando Ponce: La privatización de las transmisiones televisivas y el enjambre de la Liga

Uno de los mayores impactos en el fútbol hondureño es la transmisión en estos tiempos de muchos partidos de la de denominada Liga Cinco Estrellas en circuitos cerrados, incluyendo a los cuatro denominados grandes, lo que consecuentemente está provocando disgustos en los que antes veían cómodamente dichos encuentros en la televisión abierta.

A mí, que me toca cotidianamente dirigir programas deportivos en el Grupo América, me involucra estar explicando a los confundidos aficionados, de todo el país de donde llaman, en qué canales serán transmitidos los equipos de su preferencia jornada a jornada.

Honduras se ha incluido, recién el año pasado, a eso de las transmisiones televisivas en circuitos restringidos, después que ya lo habían hecho los equipos de Costa Rica, Guatemala y El Salvador, donde las ligas por cierto son de 12 clubes.

En este país todo inició con la incursión de la telefónica móvil Tigo, con el Mundial de Rusia 2018, y ya el año pasado dicha compañía se convirtió en aliada comercial de Televicentro para absorber ciertos encuentros y supongo que debe ser un buen negocio para ellos.

Siendo TVC la poseedora de los derechos televisivos de 7 de los 10 equipos que conforman la pequeña Liga de Honduras, incluyendo a tres de los grandes: Olimpia, Motagua y Real España, los efectos ya se sintieron fuertemente en el ejercicio pasado, en aquellos telespectadores acostumbrados a ver sus partidos en televisión abierta.

Pero el impacto ha sido mayor para el Torneo Clausura que ya lleva 8 jornadas, ya que la Empresa R.Media con derechos de los equipos Marathón, Real Sociedad y Vida igual le cedió sus derechos a un canal nuevo,Todo Deportes Plus.

Tigo Sport firmó una alianza con Televicentro para ceder derechos de algunos partidos de la Liga Nacional.

De acuerdo a informaciones proporcionadas, estas empresas hicieron una alianza en la también denominada "Guerra de compañías de cable" debido a las fuertes pérdidas que en los últimos años produce a las televisoras transmitir los encuentros con la vieja práctica.

Hay muchas razones por las que ha dado un giro las transmisiones televisivas en Honduras, originadas en parte por la notable baja en patrocinadores en los clubes y el ausentismo del público en los estadios, según estadísticas reales a las que tuve acceso.

Aquí el fútbol es una industria sin chimenea y en cualquier parte del mundo, sino veamos cómo la Liga de Campeones de Concacaf y la Liga Concacaf, para no irnos tan largo, han sido acaparadas por las empresas estadounidenses Espn y Fox, por tal razón ninguna compañía televisora hondureña transmitirá los encuentros del Olimpia y el Motagua ante los estadounidenses Atlanta United y el Seatle Sounders.

Yo que soy un fiel seguidor de las mejores ligas europeas durante años, ya no puedo ver abiertamente como antes las Ligas premiers de Inglaterra, España, solo la Bundesliga, la Eredivise y el calcio italiano, mientras siguen el proceso del circuito cerrado.

En el torneo anterior un clásico Olimpia-Motagua por primera vez no pudo ser visto debido al acuerdo entre TVC y Tigo Sport.

Igual que ya ningún canal hondureño, ni de Centroamérica trasmite la Liga de Campeones de Europa y la Europa League aunque todavía por dicha a través de las compañías de cable podemos ver los partidos por estos lados, mientras se privatizan completamente sus derechos.

Los Juegos Olímpicos, evento que yo disfruto más que el Mundial de Fútbol, igualmente ya no se transmiten abiertamente, igual ya puede pasar con Qatar 2022 o El Mundial de 2026.

Obviamente que yo no voy a comparar el ingreso per cápita o la población económicamente activa de Honduras con otros países de la región en el que no sienten mucho estos cambios de las transmisiones televisivas.

En Guatemala, los poseedores de los derechos de televisión han tenido que retroceder para que los más populares Comunicaciones y Municipal puedan seguir como antes con transmisiones abiertas y lo mismo está pasando en Costa Rica con el Saprissa y el Alajuela.

En Honduras para equilibrar el asunto que ha provocado mucho malestar en los consumidores, conviene retroceder y que los partidos de local del Olimpia, Motagua, Real España y Marathón sean transmitidos en televisión abierta con cobertura nacional.

Así como vamos, imagínense ustedes si la Selección Mayor de Futbol de Honduras se clasifica al Mundial de Qatar y no podamos ver abiertamente sus partidos, igual con la Selección Olímpica si clasifica en Guadalajara a los Olímpicos de Tokio 2020, ya que me informaron que un magnate mexicano de la otra gran telefónica adquirió sus derechos.

Yo siempre pensaré en la economía de los más pobres, de los que no pueden pagar un boleto para ingresar a un estadio, pero que allá en un espacio de su humilde casa tiene un televisor para gritar los goles de su equipo, cuando tiene la dicha de verlo en las frecuencias abiertas.