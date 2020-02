William Robledo tras pelea con Matute: "No me supe controlar, perdí la noción, pero de verdad pido disculpas"

La última jornada del Torneo Clausura 2020 entre Honduras Progreso y Real Sociedad dejó como protagonista un incidente controversial entre el guardameta William Robledo y su compañero Robbie Matute.

El hecho tuvo lugar en el estadio Humberto Micheletti, segundos después de dar por finalizado el encuentro que terminó con un tiro libre del centrocampista Bayron Méndez.

Según detalló su propio técnico, Carlos Tábora, lo hecho vino sucedido de una "calentura de partido" el cual terminó tildando como "penoso".

Real Sociedad se jugaba un partido clave ante Honduras Progreso traducida de la lucha por la permanencia, detalle que había generado tensión entre las constantes indicaciones del arquero William Robledo desde su portería.

En entrevista DIEZ, el propio Robledo manifestó que "fueron cosas de partidos, más que todo tensión por un partido en donde pudimos haberlo ganado desde los primeros cinco minutos y de repente llegan jugadas donde cambia todo el panorama del partido y comenzamos a entrar en incertidumbre, pero nada más de partidos.

Ver: (Video) Así se dio la pelea entre William Robledo y Robbie Matute

Y explicó que "en una jugada tiraron un centro y salí a cortarlo, pero un jugador de Honduras va arriba y me pegó un puñetazo, al caer entré en discusión porque uno de mis compañeros me dijo algo que no me gustó en su momento, yo reaccioné en forma grosera, dijimos cosas que nos ofendieron, pero ya estando en Tocoa todo se habló"

Además detalló que en ese lapso "nos dijimos unas que dos palabras, pero eso pasa en el juego. Al final estamos tranquilos y seguimos trabajando en unidad para el juego ante Vida.

Con Robbie Matute somos buenos compañeros, es uno de los colegas con el que más molesto".

Disculpas de William Robledo

Finalmente, el guardameta quiso guardar lugar para disculparse con la afición de El Progreso por el incidente que vieron sobre el césped, además de un niño que asegura haberle marcador la tarde.

William Robledo mientras era controlado por sus compañeros tras el altercado que fue más que todo en amonestación verbal.

"Quiero aprovechar para pedirle disculpas a toda la gente que vio el partido, especialmente a la gente de El Progreso. Fue una mala imagen, no me supe controlar, perdí la noción, pero de verdad pido disculpas. Sé que uno es ejemplo para muchas personas, especialmente para los niños, pero fue pura tensión del partido", soltó entre signos de nostalgia.

Para terminar Robledo reveló que durante sus signos de calentura "le manoteé" a uno de los niños, sin embargo, le hecho que le marcó fue que él mismo se le acercó para abrazarlo y pedirle disculpa. "Es un ejemplo para uno y son cosas que marcan y te hacen aterrizar. Los niños te ven, lo que él dijo me marcó. De mi parte me disculpé por la forma en lo que traté.