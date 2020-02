Emilio Izaguirre: "En los primeros años en Celtic me multaron por no ir a las fiestas del club"

El director de Todo Deportes, Mauricio Kawas, tuvo como invitado a Emilio Izaguirre en su programa "Kawas Cocina" y fue ahí donde el ahora jugador del Motagua se acordó cuando fue multado en Escocia por no hacerse presente a las reuniones del Celtic.

El defensor izquierdo de 33 años también comentó en esta entrevista sus primeros pasos por los 'azules' y el regaño que recibió de Carlos Pavón en sus primeros partidos con la Selección de Honduras, sin olvidar la millonaria oferta que hizo el Manchester United por él.

SI SE RETIRA SE VA AGRADECIDO

"Gracias a Dios estoy muy agradecido, en Motagua, a mis 19 años, fui titular y campeón contra Olimpia, luego fui a la Selección, también jugué Copa Oro, esa vez cometí un penal y (Carlos) Pavón me dijo; 'pucha cipote, para qué te meten' y después a los últimos minutos envié un centro a (Carlo) Costly y con ese anotó de cabeza. Después de eso me quedé con (Reinaldo) Rueda, con jugadores como Edgard (Álvarez), 'Rambo' (de León), Amado (Guevara), Wilson (Palacios). Yo los admiraba, esa vez no me imaginaba lo que luego venía".

Emilio Izaguirre recuerda cuando el Manchester United lo buscó, su representante le dijo lo que ofrecían, pero Celtic pedía más por uno de sus jugadores.

"El Celtic me compra, en la primera charla yo no hablaba inglés y me dijeron que tenía que marcar al volante derecho y yo me coloqué como carrilero derecho. En mi primer año fui una bomba en Escocia, luego Manchester United ofreció, pero Celtic quería 20 y solo daban 12 millones de dólares", recordó.

SU MAYOR DESEO

Pero para llegar a ese nivel tuvo que pasar duros momentos, pero siempre con la ilusión de poder destacar en esta carrera. "Yo le limpiaba los tacos a los mayores, Iván (Guerrero), también limpiaba la cancha y era el primero en estar en el bus porque si no me dejaban. Quiero ayudar a los jóvenes, me da pesar que los niños entrenan en canchas de tierras. Los de otros países a los 8 años ya saben controlar el balón y pegarle bien".

También recordó cuando le tocó jugar lesionado un partido de Champions League y que Kieran Tierney, actual jugador del Arsenal y que fue su compañero en el Celtic, todavía le escribe y le agradece por haberle enseñado mucho. "Yo me lesioné antes de enfrentar al Valencia y así jugué porque estaba de baja Tierney, también estaba rebelde porque se quería ir, él está muy agradecido conmigo, me dice que aprendió de mí, siempre lo aconsejaba".

CUANDO LO MULTARON

Emilio Izaguirre también comentó una insólita anécdota, lo multaron porque no se iba de fiesta con sus compañeros del Celtic. "En diciembre siempre hacían la fiesta de navidad, se iban tres días a tomar. En casi nueve años allá nunca fui a una, los dos primeros años me multaron con 600 libras por no ir", confesó.