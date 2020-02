Klopp: "He visto caras alegres en el Atlético, pero esto no ha acabado"

El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, prefirió mirar este martes hacia la vuelta tras perder 1-0 con el Atlético de Madrid en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, recordando que "esto no ha acabado".

"Lo hemos intentado al 100% y lo vamos a intentar también al 100% en el otro partido. He visto caras alegres en el Atlético, pero esto no ha acabado, quedan 90 minutos en Anfield", dijo Klopp tras la derrota.

Ver: Liverpool se quiere unir a los clubes que han sido campeones invictos

"Hemos jugado bien, como queríamos jugar, pero creo que en el último tercio de campo nos ha faltado crear ocasiones claras", añadió el técnico del Liverpool, que elogió el trabajo defensivo de su rival.

Klopp puso el acento en el ambiente que se vivió en el Metropolitano con miles de aficionados empujando al Atlético.

"En un partido con este ambiente, tal vez hemos perdido la concentración en algunos momentos, pero hay que pensar que vamos a jugar la segunda parte en nuestro estadio", dijo.



Liverpool perdió por la mínima ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

"El público ha empujado a sus jugadores, nosotros hemos intentado mantener la calma para tomar las decisiones correctas", afirmó Klopp, antes de afirmar que "tenemos que hacerlo mejor en el ultimo tercio de campo y trataremos de hacerlo así".

MENSAJE QUE SUENA A AMENAZA

Klopp ya está pensando en el partido de vuelta en casa ante el Atlético. "Tienen un buen resultado y una ventaja, pero ya está", dijo el técnico del Liverpool.

Además: Los memes que dejó la jornada de Champions League

"Si son mejores que nosotros en Liverpool pasarán y les daremos la enhorabuena, pero tienen que jugar allí", concluyó Klopp.

"Nuestros aficionados estarán preparados. ¡Bienvenidos a Anfield!", concluyó de manera amenazante.

SIMEONE Y EL ATLETI

Simeone rechazó que la victoria de ayer suponga un golpe de autoridad tras las críticas recibidas, sino que "la palabra que me viene es tranquilidad".

"Tranquilidad de que cuando trabajas en equipo se puede, el equipo respondió con un gran esfuerzo de los delanteros, hoy se entendió que si había que presionar abajo y se presionó abajo, el equipo va teniendo registros y es con lo que me quedo", dijo.

"Hay noches que no se olvidan, hoy es una noche de las que no se olvidan, viene el mejor equipo del mundo, no pasaste (la eliminatoria) pero pudiste ganarle, porque a un partido todos tenemos opciones", dijo Simeone.