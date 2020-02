Pedro Troglio: "Olimpia volvió a ser el equipo que salió campeón y no hay excusas ante Seattle"

Seguir a @kelvincoelloHN

Pedro Troglio, entrenador del Olimpia habla del duro reto que tendrá la noche de este jueves en San Pedro Sula que se miden al Seattle Sounder por los octavos de final de la Champions de Concacaf.

El argentino no anunció su 11 como lo hace en los partidos de liga. Dice que llegan preparados física y mentalmente a este encuentro para demostrarlo en la cancha frente a un equipo complejo.

Así mira al Seattle Sounders: “El rival es lógico que está armándose, es lógico por la salida de muchos jugadores y el regreso de algunos nuevos. De lo que han jugado, solamente los amistosos contra Peñarol, no hay más porque ha jugado a puerta cerrada. Lo que he visto ha sido hasta el final del torneo que terminó ganando en la MLS. Si juega tal o tal jugador, pero sabemos que es el campeón, tiene buenos jugadores como Lodeiro, a Mejía que lo conozco desde Perú; estamos hablando de grandes jugadores y es un rival duro. Es su primer partido oficial y genera una dureza y se miró en el Atlanta que le costó bastante. Nosotros estamos felices, yo porque voy a disputar por primera vez este certamen, antes lo hice en Copa Libertadores y Sudamericana como jugador y como técnico; pero estoy feliz de estar en esta competencia, es mi debut y ojalá sea con un triunfo”.

Deybi Flores: “Solamente es un golpe el que sufrió, está listo. Ayer se le dio descanso para que esté bien para el duelo de mañana. Solo Harold Fonseca, Jorge Álvarez y Michael Chirinos que son baja por lesión; y Maidana que viene con un trabajo extra para ponerse mejor, a Cañete no lo traje a este partido por algunas molestias y los demás”.

Raúl Ruidiaz ya conoce la estrategia de Troglio: “Yo lo conozco a él como juega y lo voy a mandar a marcar bien. Ruidiaz es hincha de la U. Cuando estuve en Universitario de Deportes de Perú y me tocó estar en los campos de entrenamientos, iba con nosotros, a charlas, compartimos muchos momentos; lo quiero mucho porque es un excelente jugador de fútbol y además de una gran persona. Lo conozco y lo tendré visto, es un gran goleador, un delantero atípico, no es grandote que aguanta, es chiquito y habilidoso en relación a los centro delanteros y hay que saberlo marcar”.

La importancia de ganar: “El fútbol es impensado. A veces tienes un mal partido y terminas ganando, nunca se sabe. En la preparación y la idea es importante hacer un gran partido para nosotros y es uno de esos que te puede dar un envión anímico de cara a la vuelta. Si hacemos un partido donde no ganás, el envión anímico es para atrás; en el fútbol puede pasar de todo. Necesitamos el acompañamiento de la gente, las ganas de hacer un buen papel, pero enfrentamos a un gran rival, que vale mucho y ustedes hacían lo que vale un jugador de ellos y los nuestros; con todo respeto a lo que vale Olimpia y Motagua pero en la cancha se puede suplantar con un montón de cosas. Yo creo mucho en el sacrificio que se puede implantar con la mejor técnica; pero si apostamos al sacrificio de Olimpia le pongo un granito de arena que va a hacer un gran papel”.

El entrenador del Olimpia, Pedro Troglio, en el entrenamiento en el estadio Olímpico antes de enfrentar al Seattle. Fotos Moisés Valenzuela

Fundamental apoyo de la afición: “Es una cosa que ya pasó porque hasta nos ha ido bien porque hemos ganado igual. Jugar sin gente no le hace bien ni al equipo ni al que organiza el torneo; no hay nada más lindo que jugar con gente. En Argentina mañana me estarán mirando y está bueno que esté en la cancha. ¿Antes me decían, qué pasó, no fue nadie a verlos? Les respondía que estábamos suspendidos (risas) claramente que para vender el producto hay que jugar con gente, pero a veces le seguimos dando oportunidad a estos inadaptados que son 50, no son más; contra 20 mil que pueden venir. La solución es jugar con público para que nos acompañe ya que la coreografía más linda es ver el estadio con gente y cantos con la emoción que transmite en las grandes”.

José Mario Pinto será titular: “A veces me preguntan si va a jugar este o el otro; no les puedo decir siempre porque quizás mañana juega José Mario o lo hace otro, claramente es un domingo, miércoles y el que se va ganando un lugar sigue jugando, sobre todo en Olimpia donde tengo dos cambios. Pinto se lo ha ganado y va jugando mañana. Esto hay que alimentarlo; yo no le doy confianza a nadie, algunos futbolistas quieren seis partidos de confianza, si yo se las doy y ellos no, entonces me echan a mí; no puedo darles confianza, ellos tienen que darla. Pinto se ganó el lugar y veremos el domingo a quien le toca, pero me alegra recuperar jugadores que antes no tenía”.

Llegan en óptimas condiciones: “Llegamos en un muy buen momento. Cuando arrancamos con problemas jugando cada tres días, con lesiones y en esa etapa de los tres juegos del Real España. Dije que íbamos a estar bien a mediados de febrero y el equipo ha encontrado en los últimos tres partidos el club que quiero. Olimpia volvió a ser el equipo que salió campeón y no hay excusas para mañana ante Seattle; nosotros desde lo físico, anímico y futbolístico estamos bien; después jugamos con un gran equipo y dependemos del rival si nos deja o no, pero no hay excusas y si no hacemos un gran partido mañana es porque el rival es mejor o porque nosotros no estuvimos a la altura”.

El 11 que usará: “Ahora mismo se los digo a los muchachos primero, pero no tendrá muchas variantes en relación al que jugó el pasado sábado frente al Vida”.