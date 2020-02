Osman Chávez: “Hay cosas mucho más importantes” que destinar 200 millones al estadio Nacional

El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles un desembolso de 200 millones de lempiras que serán destinados para la remodelación del estadio Tiburcio Carías Andino de Tegucigalpa.

La noción fue autorizada por unanimidad de los votos en el parlamento para la reconstrucción del inmueble capitalino que actualmente está deteriorado tras el paso de los años sin retoques en su estructura.

Entre los puntos de debate, existió la propuesta de demoler el inmueble, pero con esta inyección económica, el recinto en donde Olimpia y Motagua juegan como locales, tendría una nueva cara con las remodelaciones traducidas de las exigencias de la FIFA, además de un centro comercial para convertirlo en un lugar turístico.

Imagen aérea del estadio Nacional de Tegucigalpa

Sin embargo, hay quienes no está a favor de esta determinación, con en el caso del exfutbolista y ahora diputado en el Congreso Nacional, Osman Chávez, puesto que considera que pudo haberse invertido en otro rubro de mayor necesidad.

“Se ha aprobado para que se remodele el estadio Nacional, muchos no estuvimos de acuerdo por la cuestión que atraviesa el país. Ese fideicomiso pudo haber sido destinado a la educación, salud, seguridad y desarrollo del pueblo”, dijo en reacción a DIEZ.

Y agregó: “Honduras tiene convenio con muchos países, así que porqué no pedir eso con amigos internacionales como China, mismo caso que en Costa Rica. Basado en la prioridad, no estuve de acuerdo. Hay muchas cosas más importantes. Necesitamos el estadio, pero se pudo haber gestionado con fondos internacionales, en lugar que saliera del Congreso Nacional. No sé cuál es la postura del resto, pero para mí fue esa. Hay cosas mucho más importantes”.

Chávez, admite que entiende de nuevas exigencias de la FIFA en cuanto un recinto que cuente con todas las condiciones, pero declaró que “Hay tantas cosas que no se manejan con claridad, pero lo más sano para mí es que se construya un estadio nuevo. La FFIA no exige que construyan centros comerciales en los estadios, son cosas complicadas. Se basan en logística, en el campo entre otros detalles.

Finalmente detalló que “es un proyecto bonito, pero y los hospitales para cuándo, las escuelas para cuándo y la seguridad para cuándo. Son preguntas que nos hacemos, es un tema de prioridad”.