Troglio no se rinde: ''Sueño con salir campeón de Champions, vamos a pelear en Seattle''

El entrenador argentino Pedro Troglio habló en rueda de prensa luego del empate que consiguió Olimpia ante Seattle Sounders en la ida de los octavos de final de la Champions de Concacaf.

¿Qué necesita Olimpia para vencer al Seattle y avanzar a la siguiente ronda?

El DT de los albos asegura que sale triste por el resultado, pero cree que le harán pelea a Seattle la siguiente semana. ''La verdad es que siento sensaciones confusas porque merecimos ganar. Generamos situaciones claras de gol... los jugadores hicieron un partido apasionante''.

Sobre el apoyo de los aficionados, Troglio dijo que ''la gente se sentía dentro del campo, sabíamos que con su empuje podíamos volver a meternos en el partido''.

Asimismo se refirió a la diferencia de su plantel con el del Seattle. ''Hay una diferencia económica importante entre las dos plantillas. Esto es fútbol, estoy convencido de que puedo ir a ganar a Seattle, hoy sentí una emoción muy grande (tras el empate). Cuando la gente está motivada podemos pelear contra cualquier otro equipo''.

Olimpia recibió el primer tanto apenas en los primeros cinco minutos. ''Pienso que nosotros no entramos dormidos, pero en el trámite del juego estábamos imprecisos. Uno prepara un partido, pero nunca pienso que me van hacer un gol en cinco mionutos. Los cambios nos dieron aire, la posibilidad de un mejor manejo de pelota. Ojalá que los podamos tener para todos los partidos''.

La ambición por ganar el campeonato. ''Yo siempre sueño que puedo salir campeón de la Champions (de Concacaf). Hoy hemos hecho un desgaste enorme y a veces vamos a jugar bien o mal... yo solo les pido a mis jugadores no renunciar al sacrificio. Me hubiese gustado ganar, no me siento afuera, todavía podemos pelear''.

Troglio se pronunció a la vuelta que se jugará el próximo jueves. ''Ir a jugar a Seattle es un partido complicado, no es simple. Olimpia es un equipo que juega con el corazón con la mano''.

El estratega argentino dijo que la ''tranquilidad'' la sintió con el 2-1 ''porque nos dio esperanza y sabía que podíamos empatarlo''.

Por último fue consultado por el ingreso de Maidana, quien le cambió la cara a Olimpia en el segundo tiempo.

''Viene de un desgarre, no quiero perderlo para el campeonato nacional porque quiero salir campéon, pero tengo que saber en qué momento puedo ingresarlo... capaz lo pongo de entrada y se lesiona cuando estamos perdiendo y lo tengo que sacar. Yo sé lo que hago y no haré nada que complique a Olimpia'', cerró.