¿Estás de acuerdo con invertir 200 millones de lempiras en remodelar el estadio Nacional?

Con una inversión de 200 millones de lempiras, el Gobierno de la República, por medio del Congreso Nacional, aprobó un fideicomiso para la remodelación del viejo estadio Nacional de Tegucigalpa que ha presentado grietas en sus graderías.

Tras conocerse la aprobación del proyecto, hay muchos sectores opuestos, pues consideran que ese dinero se debe invertir en otros proyectos como salud, educación y seguridad; pero otros opinan que la capital necesita un buen estadio; pues es el único que han tenido durante los últimos 70 años.

El estadio Nacional se construyó en 1948 durante el gobierno del Presidente Tiburcio Carías Andino y desde esas fecha, solamente ha tenido algunos detalles pero nada grandes. Una parte de las graderías de sol o populares ha presentado grietas y de seguir usándose podría ocurrir una catástrofe.

Osman Chávez, ex futbolista y ex seleccionado nacional, uno de los diputados del Congreso Nacional, no estuvo de acuerdo en que se aprobaran los 200 millones de lempiras para la remodelación del estadio Nacional que tendrá un centro comercial según las maquetas que DIEZ conoció.

