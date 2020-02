Dirigentes de Honduras sobre remodelación al Nacional: “No le metería esa cantidad de dinero”

El miércoles por la noche se aprobó en el Congreso Nacional una partida presupuestaria de 200 millones de lempiras (casi 4 millones de dólares) para la remodelación del estadio Nacional, Lempira Reina, construcción de un centro comercial y otras obras en la zona del recinto capitalino.

Esto se hará mediante un fideicomiso brindado por un banco nacional y donde, 100 de los 200 millones, serán destinados exclusivamente al Nacional.

Ya las autoridades de la Conapid detallaron a Diez las maquetas de cómo sería el proyecto y las obras a realizar en el Nacional. Instalación de una nueva gramilla, sillas, cambio del alumbrado eléctrico, mejora en la insfraestructura y otros puntos en agenda implica el trabajo que se tiene previsto hacer.

Esta es una de las maquetas de cómo sería la obra brindada a Diez.

Sería en mayo o junio del presente año que iniciarían las labores y sobre este dinero aprobado por parte del Congreso Nacional, hay diversas opiniones las cuales apoyan o desaprueban lo que se tiene pensando desarrollar.

Eddy Atala, presidente de Motagua, charló con Diez y precisó que esta medida de remodelación es la solución más factible a corto plazo.

“Esta remodelación es a corto plazo la mejor solución de todas porque buscar terrenos para un estadio nuevo no es algo que se pueda hacer tan rápidamente, eso toma bastante tiempo. Tegucigalpa no tiene lugares para hacer un estadio lo más rápido posible. La remodelación es bienvenida y esperamos que se haga en la forma más rápida. Aquí hay que reconocer que nadie vio venir que el estadio estaba tan deteriorado y que no se iba a poder utilizar”.

Acerca de esa tan sonada idea de construir un estadio entre Motagua y Olimpia, el jerarca azul detalló:

“Se ha empezado a hablar, pero construir un estadio dura algunos años si es bien hecho. No es sencillo y no lo esperábamos tan rápido esto del Nacional. Ha habido cero comunicación con Motagua con respecto a saber qué es lo que se piensa hacer, nos gustaría oír a las autoridades y saber qué tan pronto puede estar la remodelación”.

POSTURA DEL PRESIDENTE DE LIGA

Una opinión que no concuerda tanto con la de Eddy Atala es la de Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional. A su criterio la mejor opción es sacar el recinto capitalino del centro de la ciudad y con ese dinero buscar otras opciones.

“Se vuelve una necesidad que tengamos las instalaciones adecuadas y más en una capital de un país. Hay que reconocer que el estadio Nacional tiene su vigencia y ya con varios años, por eso el lugar donde se encuentra actualmente ya no es el adecuado. Si fuera mi decisión no le metería esa cantidad de dinero al estadio Nacional, se debe de buscar una opción pensando en la necesidad que se tiene de parqueos y otras cosas. Lo correcto es que se haga en otro lado”.

Por su parte Jorge Salomón, presidente de Fenafuth, opinó: “El tema de las canchas cada día es más exigente y nuestras canchas no son las adecuadas, con las mejoras al estadio Nacional creo que va a quedar una cancha de estándares internacionales. Es una gran noticia, esperemos que sea un proyecto exitoso”.

Salomón sí ve con optimismo el proyecto de remodelación pues el Nacional necesita un cambio total en cuanto a todo lo que actualmente presenta al público.

En mayo o junio podría iniciar la remodelación en el Nacional.

“A nosotros nos llena de alegría que se haga un proyecto de esta magnitud. Ojalá que tras la remodelación del Nacional así sean los demás estadios del país. Creo que ellos van a cubrir la necesidad en cuanto a la estructura, baños, iluminación, sillas y una cancha de primer mundo la que sabemos que cuesta mucho dinero”.

ROLIN PEÑA PIDE QUE SE VEA OTRAS CIUDADES

En tanto Rolin Peña, directivo de Marathón, no desaprueba la remodelación del estadio capitalino, pero al mismo tiempo hace énfasis en necesidades del país y que se vea a otras ciudades.

“Siempre es bueno que haya inversión en este caso en el deporte. De igual manera no hay que desconocer que hay otras necesidades en el país y en otras ciudades también se pueden hacer mejoras en los estadios. En San Pedro Sula se pueden mejorar los estadios, siempre y cuando sea de una forma ordenada pues será bueno. Tegucigalpa está pidiendo una estadio con los requerimientos”.

Según autoridades de Conapid, la remodelación del estadio Nacional iniciaría entre mayo a junio. Ya hay contactos con personas especializadas en gramillas para ir viendo el cambio de césped en la instalación deportiva de Tegucigalpa.