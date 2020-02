Carlos Salcedo insulta a futbolista de Alianza: ''Muerto de hambre''

Tigres cayó el pasado miércoles frente a Alianza en la ida de los octavos de final de la Champions Concacaf y tras finalizar el partido, salieron a la luz los insultos de Carlos Salcedo a Oswaldo Blanco.

Según divulgó la reportera Astrid Dessyree, el futbolista mexicano llamó ''muerto de hambre'' al delantero colombiano con la intención de desconcentrarlo, sin mencionar que le habría preguntado cuánto ganaba en su club.

Sin embargo, Oswaldo Blanco no cayó en el juego y se mostró firme sobre el césped, ignorando las palabras del 'Titán' que buscaba sacarlo de sus casillas.

''Son cosas extrafutbolísticas, yo no tengo que contestar, sé que ellos tienen muy buenos sueldos. (Salcedo) me preguntó cuánto ganaba pero yo no le contesté. Yo estoy tranquilo'', dijo el atacante de Alianza.

Asimismo aseguró que en ningún momento lo hizo sentir ''incomodo'' porque hay jugadores que utilizan ''esos métodos'' para desconcentrar a los rivales.

Cabe recordar que Oswaldo Blanco fue quien le marcó el segundo tanto a Tigres para que Alianza se encuentre con ventaja en el marcador.

La vuelta

El encuentro que definirá al clasificado a cuartos de final se conocerá el próximo miércoles.

Dicho encuentro está programado para las 7:00 PM en El Volcán y Tigres solo necesita un tanto para estar en la siguiente ronda gracias a su gol de visita.