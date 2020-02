Tras seis meses lesionado, Erick Andino vuelve a la convocatoria de Motagua

El 5 de agosto del año pasado el delantero Erick Andino sufrió una doble fractura en el juego ante Real España en el Olímpico de San Pedro Sula.

Han pasado seis meses desde ese momento y por fin Andino se ha recuperado completamente como para jugar nuevamente en el equipo estelar.

Erick Andino hizo el viaje con Motagua a la ciudad de Danlí y podrá ser de la partida ante Real de Minas este sábado a las 3:00 pm en el Marcelo Tinoco.

El delantero no ocultó su alegría por estar de regreso tras seis meses de ausencia donde ha sido paciente. “Me siento bien, he quedado bien tras la lesión y vine agarrando ritmo con la reserva. Estaba trabajando tranquilo y me estaba preparando para cuando se diera”.

Y agregó: “Estoy contento por estar nuevamente convocado, fueron casi seis meses y medio fuera. Eso de la lesión quedó en el pasado”.

Andino sabe que tiene que luchar por un puesto y vendrá desde atrás. Ahora mismo los demás delanteros le ganan el pulso y él con goles buscará recuperar el terreno perdido.

“Esperamos tener minutos y demostrar la capacidad que uno tiene. Real de Minas es complicado y más en Danlí, esperamos traer los tres puntos. El campeonato pasado se tuvo un empate allá y bueno ellos tienen al goleador del campeonato”.

Un futbolista que no hizo el viaje a Danlí fue Rubilio Castillo quien salió tocado tras el juego ante Atlanta United el martes.