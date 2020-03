Abreu cuenta cómo convencieron a Pep Guardiola para que llegara a Dorados de México

Sebastián Abreu, por primera habla de su etapa de compañero de Pep Guardiola en Dorados de Sinaloa de México, club en el cual el español se retiró como futbolista en 2006.



Hoy, casi 14 años después, fue el 'Loco' Abreu el que reveló cómo el catalán decidió ir a México para ponerle punto final a una carrera extraordinaria.



El incombustible goleador uruguayo le contó a TyC Sports de Argentina cómo fue convivir con Pep en el fútbol mexicano.

"Estamos en contacto, tenerlo de compañero fue lindo pero feo a la vez porque te dabas cuenta de que era un adelantado", comenzó diciendo Abreu.





"Yo pensaba '¿cómo puede ser que antes de que le llegue la pelota ya tenga dos o tres opciones de pase?'. Y te sentías un burro porque nosotros estábamos esperando a que la controlara para marcarle el pase", expresaba entre risas.

Así convencieron a Guardiola de llegar a México

El estratega del equipo de Sinaloa en aquel momento era Juan Manuel Lillo, el mentor de Guardiola, y el charrúa funcionó como nexo en la charla entre ambos para que el español llegara a México.

"Uno de los recuerdos más vergonzosos fue cuando Lillo me dijo ´Seba, tienes que ayudarme a terminar de convencerlo para que venga´", recordó Sebastián Abreu.



"Me dijo que le tenía que contar cómo era el club... En ese momento entrenábamos en un parque de diversiones de verano, de piscinas, y el vestuario nuestro eran quinchos de paja con sillitas de plástico al aire libre. Tenías que salir con toallas porque había familias con chicos", señaló Abreu.