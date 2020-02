Novia de Fede Valverde vive una pesadilla para dar a luz: ''Pasó lo que todas tememos que pase''

El pasado jueves el mediocampista Fede Valverde, junto a su novia Mina Bonino, se convirtieron en padres primerizos de un niño llamado Benicio, a quien el uruguayo señaló como un ''madridista más''.

''Es una alegría inexplicable'', dijo el talentoso jugador del Real Madrid a través de las redes sociales, pero no todo fue color de rosa para la pareja. La madre del recién nacido vivió un calvario durante el parto.

Así lo ha revelado la propia Mina Bonino mediante Instagram con la intención de poder ayudar a todas aquellas mujeres embarazadas que en el agún momento pasen por su misma situación.

''El lunes comencé con mucho dolor de panza, seguido a una diarrea que pocas veces tuve'', comenzó contando la periodista. ''Esperamos hasta el miércoles para ver si se calmaba el dolor y sino hacíamos una inducción. El miércoles ingresé a las 10 am en el hospital con 3cm y, al pasar los 5cm pedí la epidural'', añade la novia del jugador.

''Ya de 8cm mi matrona veía que Beni (su hijo) no lograba encajarse. Y ahí pasó lo que todas tememos que pase: la epidural dejó de funcionar, sin conseguir que los tres pinchazos siguientes tuvieran efecto alguno'', fue la pesadilla que tuvo que vivir la argentina en su primer parto.

Desgarrador relato

''Intentamos mirar el partido de Champions, pero nada me distraía, el dolor era cada vez peor. A las 21:30 la dilatación estaba completa, pero mi hijo seguía sin encajarse. Dado que la anestesia no hacía efecto, si iba a cesárea tenía que usar anestesia total. Les juro que se me cayó el mundo cuando imaginé no tener ese contacto piel a piel'', fueron las desgarradoras palabras de Bonino.

Para fortuna, esta experiencia acabó con un final feliz. ''Seguí aguantando hasta las 23:45. En el quirófano hicimos el último intento con ventosas, y pujé, no sé con qué fuerzas... y conseguí verlo, conseguí saber que todo estaba bien, que mi hijo lloraba y respiraba por sí mismo''.