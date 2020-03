Braithwaite, nuevo fichaje del Barça: “No me lavaré la ropa tras abrazarme con Messi”

Martin Braithwaite, fichaje de urgencia del Barcelona ante las lesiones de Dembélé y Luis Suárez, debutó este día como jugador del cuadro culé en la victoria 5-0 ante el Eibar.

Después de su estreno, Braithwaite ha mostrado su alegría por llegar a un equipo como el Barça y espera poder demostrar su valía en los próximos partidos.



“Ha sido extraordinario, un sueño hecho realidad. Estaba un poco nervioso pero con ganas. Estoy muy contento por la victoria también. Los aficionados me han recibido muy bien y estoy orgulloso de estar aquí”, explicó Braithwaite.



El danés reveló las felicitaciones de Lío. “Messi me ha felicitado. Se ve que es un gran chico y quiere que esté a gusto. Ha tratado de buscarme con varios pases cuando he salido”, apuntó Braithwaite que bromeó y dijo que “no me lavaré la ropa tras abrazarme con Messi”.





“Si me dicen hace 15 días que ficharía por el Barça tengo que admitir que no me lo esperaba”, reconoció también Braithwaite, que no ocultó su decepción por no estrenarse como goleador.



“Fue una buena parada, pero estoy seguro que llegarán los goles y no estoy preocupado”, finalizó dicienco el ex jugador del Leganés.

Su mensaje luego del debut

Tras su exitoso debut, Martin Braithwaite mostró su felicidad en sus redes sociales publicando un mensaje de agradecimiento a los seguidores por su buen recibimiento en el Camp Nou.



“Increíble rendimiento del equipo. Orgulloso de vestir esta camiseta y obtener la victoria en mi primer partido. Gracias a todos los aficionados por la cálida bienvenida”, escribió Braithwaite, adjuntando dos fotos de su estreno como azulgrana.