Harold Yepes: "Para nosotros es importante sumar, queríamos obtener los tres puntos, pero no se pudo"  

Real de Minas y Motagua no se hicieron daño este día en Danlí y empataron 0-0 por la jornada 9 del torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional.

Te puede interesar: Así quedó la tabla de posiciones tras el empate entre Real de Minas y Motagua



Ambos equipos crearon ocasiones de gol, pero el cero no se pudo romper y sumaron una unidad cada uno en el cierre de la primera vuelta, Minas sumó 11 puntos mientras que Motagua 20.



Al final del partido, el asistente técnico del club minero Harlod Yepes habló tras el encuentro y aseguró salir contento con el rendimiento de los muchachos en el duelo, cabe recordar, que el DT de Real de Minas, Raúl Cáceres estaba suspendido por la expulsión que sufrió en el partido pasado ante Lobos de UPNFM.



En la siguiente fecha, Motagua recibirá a Minas en Tegucigalpa en lo que será el inicio para la segunda vuelta del Clausura 2020.



Un punto más ante un difícil Motagua



"Sí, para nosotros es importante sumar queríamos obtener los tres, pero no se pudo, por algo Motagua es el primero del torneo, sin embargo, luchamos, al final tuvimos buenas ocasiones, no se concretaron, un punto para cada uno y creo que se brindó un buen partido".



Las ocasiones frente al marco Azul



"Cuando vos creas ocasiones salís contento por eso, porque que cuando jugas con equipos así, eso te da a entender que las cosas están por buen camino, hoy no entró, pero al final contento con el rendimiento de los muchachos".

LEER MÁS: El penal a favor de Real de Minas ante Motagua que no pitó el árbitro David Cruz



Danlí siempre es complicado para Motagua contra Minas



"No solamente para Motagua, el club sabe lo que quiere, hay objetivos claros, ellos saltan a la cancha con una convicción y la unión que hay aquí hacen que las cosas nos salga bien".



Ahora visitarlos a ellos en su casa



"Nos toca pensar este partido, analizarlo, ver en que nos equivocamos y que podes hacer para sacar un buen resultado en Tegucigalpa, contra un rival como Motagua, pero bueno ahora toca descansar tranquilos con este punto".



Primera vuelta con 11 unidades



"De pronto debimos terminar con más puntos, pero nos tocó así, cerrar con ellos (Motagua) que no es fácil, nosotros queríamos terminar con 13 unidades, pero no se pudo".

Lejos del descenso y pensando en la Pentagonal

"La verdad no pensamos en eso, somos un equipo para pelear arriba y hay que enfrentar las cosas de esa manera, sabemos que vienen nueve partidos que son complicados, pero nosotros para eso trabajamos".



Y finalizó: "No tener la presión del descenso es importante, es lamentable lo que sufre el profesor Héctor Castellón, el DT de Real Sociedad (Carlos Tábora), porque esa situación es muy preocupante, pero ellos sabrán como salir de este momento y esperamos que para el bien nuestro sigamos lejos de esas posiciones".