Roberto Moreira: "El resultado te queda con un sabor amargo"

El goleador del Motagua, el paraguayo, Roberto Moreira, ingresó en la segunda parte por decisión de Diego Vázquez, y al final del encuentro, el atacante no salió satisfecho por el riesgo de perder el liderato con el empate 1-1 ante Real de Minas.

"Con este resultado se pone en riesgo el primer lugar, era un partido importante para mantener la punta en este primera rueda. Ojalá mañana se de el resultado y terminamos en el primer lugar", explicaba.



Desde el punto de vista de Moreira, el hecho de estar en dos competencias le tocó alternar en la plantilla y al final esto podría pasar factura. "Obviamente que pensamos en el partido del martes, es muy importante para nosotros, la llave está abierta y vamos aq hacer todo lo posible para clasificar a la siguiente parte. Hoy mis compañeros lo hicieron bien, pero no aprovechamos las oportunidades, pero sacamos un punto que es bueno".



El paraguayo ingresó en la segunda parte y tuvo una oportunidad clara de gol y explica que fue lo que pasó al no concretarla. "No vi el balón, cuando tiran el centro, veo ahí abajo el balón. Después uno se arrepiente de esas, pero hay que estar tranquilos y seguir trabajando".

Sobre el marcador en el partido

"Creo que nosotros merecimos un poco más, salimos a buscar el partido, ellos hicieron tiempo y cuando un equipo te espera por ahí el resultado te queda con un sabor amargo porque nosotros venimos a buscar los tres puntos".





Roberto Moreira no pone excusas en torno a la pérdida del primer puesto, pero espera que el Olimpia les ayude mañana ante Marathón. "Nosotros la exigencia que teníamos era sacar los tres puntos, pero también un punto es importante porque mañana es un partido difícil para Marathón y Ojalá se pueda dar el resultado y nos mantengamos arriba. ¿Qué Olimpia les ayude?. En esto se vale todo y ojalá podamos mantener la punta".