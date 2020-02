Ramiro Martínez tras la goleada recetada a la UPN: "Estoy satisfecho pero no conforme"

Sobrio y sin sobresaltos por la paliza, Ramiro Martínez, entrenador del Real España, se presentó ante los periodistas tras el triunfo categórico 5-0 sobre Lobos de la UPN y manifestó que le gustaría que su equipo jugara siempre en ese nivel.

Habló muy bien del portero debutante, el jovencito Bryan Ramos que le dio seguridad a la defensa. Dice que la idea es hacer estrenar más chicos en la profesional; ese es uno de los objetivos por los que está en el club y quiere seguir peleando arriba.

La emoción por el triunfo: "Hay que tener mesura en el triunfo, de sentirnos conformes con el rendimiento de hoy y darnos cuenta de lo que somos capaces de hacer".

Debut de Bryan Ramos: "Estoy muy feliz, contento por él, fue su debut, porque hicimos rodar otro joven más. Está pensado en nuestro proceso a corto plazo hacerlo, estamos intentando cumplir en esa parte. Bryan lo hizo de forma brillante y no sabíamos que se trataba de un portero joven, hubiese pasado desapercibido como un veterano de 50 partidos".

La contundencia del equipo: "Me gustó el orden porque la generación de juego y contundencia en ataque se edificó a partir de respuestas defensivas nuestras, estuvimos siempre ordenados, defendimos con acierto. A la hora de salir rápido lo hicimos bien y fue bien aprovechado. Siempre partimos desde el orden táctico".

Se quitan hegemonía de la UPN: "Estoy feliz por el debut del chico Bryan Ramos, no será ni el segundo ni el último , pensamos seguirlo haciendo. En cuanto al resultado y la hegemonía, son rachas que se dan entre un equipo y otro, de golpear tres o cuatro veces; nos pasó a nosotros con Olimpia. Son rachas que se presentan y no son de atribuirles a que haya una paternidad u otra. El triunfo no quiere decir que en el otro partido repitamos una actuación de estas, pero se puede hacer".

Satisfecho con el nivel mostrado: "En el nivel del balance estoy tranquilo por la sencilla razón que estamos en zona de clasificación que el año pasado no se consiguió. Yo no soy conformista, el equipo puede pelear más arriba si repite actuaciones como la de hoy. Estoy satisfecho pero no conforme porque el equipo puede dar más".

Lo que falta mejorar al equipo: "Repetir esto que hicimos esta noche que es difícil, intentar... lo vengo diciendo siempre. Encontrar una regularidad, no anotar cinco goles pero si marcar en todos los partidos. Encontrar un orden y ver si lo seguimos haciendo para seguir encontrando resultados positivos".