Carlos Tábora tras empate ante Vida: "Nos han sorprendido y duele porque este equipo hizo fútbol"

El director técnico de Real Sociedad, Carlos Tábora, reaccionó tras el empate ante Vida por la jornada 9 del Torneo Clausura 2020.

Lo cierto es que el semblante del timonel fue de inconformidad lamentando el hecho de haber dejado escapar dos puntos.

"Hoy se sumó, pero pudimos haber sumado de a tres. Fue un partido en donde el equipo fue generoso, pero seguimos pecando en algunos detalles como definición", fueron las primeras palabras del entrenador en conferencia de prensa.

Sobre la anotación inesperada del Vida en el tramo final del encuentro, comentó que "Nos han sorprendido y duele porque este equipo hizo fútbol, generó mucha dinámica en el ataque, fuimos compactos ante un Vida que apenas tuvo llegadas. Lamentablemente no logramos concretar nuestras oportunidades".

Finalmente, comentó como sobre la pelea por el no descenso que mantiene junto a Honduras Progreso en lo más bajo de la tabla de posiciones acumulada.

"No pasa tanto porque nos alcance o no Honduras Progreso, sino que nosotros debíamos haber sumado. Hemos logrado armar un equipo protagonista, pero no se dio la oportunidad. Seguiremos en la lucha y peleando. Ahora tenemos cuatro puntos arriba. Cuando vine tenía dos puntos en el fondo, era un equipo que daban por liquidado, hoy estamos proponiendo dentro de la Liga, pero nos hace falta ese tema de concretar los goles que te permita sumar", cerró.