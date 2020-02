Rubilio Castillo: "La llave es abierta y vamos con la ambición de clasificar"

El delantero de Motagua, Rubilio Castillo, compareció este domingo en conferencia de prensa antes de abordar el avión rumbo a Estados Unidos en donde enfrentarán a Atlanta United por el juego de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf.

Pese a que "Roruca" no está en su plenitud de su condición física (inflamación rodilla derecha), fue seleccionado por Diego Vázquez entre los convocados para afrontar este encuentro clave para el cuadro hondureño.

Ver: Erick Andino vuelve a una convocatoria con Motagua

"Todavía siento un poco de molestia, pero espero poder recuperarme al cien por ciento, de lo contrario le daré la oportunidad a otro compañero que esté mejor. Si no estoy bien, puede jugar otro, nosotros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando, así que no hay que dar ventaja", se sinceró Rubilio Castillo ante los micrófonos de DIEZ.

Y agregó: "A pesar de que no estoy al cien en este momento, creo que para mí es importante estar con el grupo independientemente si tengo participación o no, siempre mi intención es aportar. No sé si arriesgaría, pero si Diego requiere usarme daré lo mejor para sacar la cara por Motagua".



Plantilla de Motagua previo a su salida rumbo a Estados Unidos

Además de ello, en palabras de Castillo, una de las claves para poder ganar será "poder estar concentrado" puesto que "la llave es abierta y esperamos la posibilidad de clasificar a la siguiente ronda. Vamos con esa mentalidad, con esa ambición de a hacer un buen juego y capitalizar todas las jugadas que nos queden".

Te puede interesar: Las palabras de Diego Vázquez antes de enfrentar a Atlanta United

Finalmente, enfatizó como buen signo el resultado de ida (1-1) que se consiguió en San Pedro Sula tomando como referencia un Atlanta que "no es fácil" para este martes 25 de febrero.

"Vamos a trabajar este partido, Atlanta no es un equipo fácil, tiene jugadores experimentados y de renombres, vamos con la ilusión de sacar el resultado", cerró.