La jocosa plática entre Héctor Vargas y Yustin Arboleda: "¿La formación y cómo juegan?"

A pocas horas para el clásico Olimpia-Marathón (5:00pm) en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, el técnico Héctor Vargas tuvo un encuentro con el atacante Yustin Arboleda y hasta bromearon.

Ver Tabla de Posiciones del Clausura 2020

Vargas contó cómo logró hacer que el ahora atacante se convirtiera en el eje de la delantera esmeralda.

"Yo le vi el potencial de la posición, de a poquito lo fui acomodando e hice al equipo para que él pudiera tener participación. Se lo decía, corría mucho para atrás el desgaste en lugar de hacerlo para delante, para definir. Lo hacía marcando atrás, pero eso no me servía. Aprendió lo que le pedí, luego el equipo ya jugaba en función de su rendimiento", inició contando Vargas en entrevista a Cinco Deportivo.

El argentino lo conoce muy bien y explica que: "A veces se extralimita en el tema del esfuerzo y allí puede tener problemas. Ha corregido cosas, yo se lo he dicho a él, antes de llegar a Marathón tenía 33 goles en toda su carrera. En Marathón pasó de los 50 en dos años y medio. Venía de hacer un gol en Panamá en un año. Aquí le fue muy bien, entendió lo que uno le pedía".

¿Fue leal Yustin? Le consultaron al gaucho y no vaciló. "Él tiene su forma de pensar, cada quien la tiene, yo recibí un ofrecimiento tres veces más de lo que gano en Marathón, era estar en un lugar de no trabajar unos meses esperando a que se definiera una situación para agarrar al equipo y dije no. No podía traicionar, no a Orinson porque es el que me paga, sino a las personas que me traen miel, me traen café, personas que están al rededor del club que sienten el fútbol, que te hacen sentir bien".

Y agregó: "Sé que a Yustin el doctor (Tuki) Bendaña lo ha tratado como a un hijo y no le habrá gustado tanto que se venga por el tema de lo económico. Pero tiene todo el derecho de hacer de su vida lo que mejor le parezca".

El timonel del Marathón tiene una idea de como jugará el albo. "Me imagino que van a jugar mezclado con los que han tenido participación. Arriba imagino a Benguché y Yustin".

La jocosa conversación entre ambos

El atacante desde del hotel de concentración del Olimpia contó lo que significa Vargas en su carrrera.

"He tenido la posibilidad de hablar con el profesor, fue hace como dos semanas. Muchos lo conocen, algunos tienen concepto que fastidia, que hace daño, pero es una persona que siempre da ese respaldo a uno como jugador. Solo palabras de agradecimiento por lo que trabajé con él en Marathón. Para nadie es un secreto lo que significa el fútbol para el fútbol hondureño. Le aprendí mucho y uno debe ser agradecido".

Con ambos conectados en vivo, a Vargas le preguntaron: ¿Qué le quiere decir? a Arboleda y sorprendió. "¿La formación, cómo juegan?", dijo entre risas.

Arboleda también sonrió y respondió de inmediato: "Todavía no sé, vamos a ver qué dice el profe (Pedro Troglio). Si nos toca de inicio estamos preparados y si vamos al banco a apoyar a los compañeros".

¿Que se cuide Vargas? Le consultaron al cafetero. "Trataremos de dar el máximo en este partido, hoy estoy en el lado de Olimpia y ojalá con la bendición de Dios podamos sacar este partido".

Por último, Héctor Vargas lo felicitó por lo que viene haciendo con la camisa blanca y le deseó suerte... pero el jueves ante Seattle Sounders.

"Felicitarlo. Que sigan a delante. Ojalá que ganen... pero el jueves porque hoy ganamos nosotros", cerró Vargas.