Alejandro Reyes: "No tengo problemas con Troglio, es una persona tranquila y accesible"

El joven y habilidoso futbolista del Olimpia, Alejandro Reyes, no pasa por su mejor momento durante el Torneo Clausura 2020 traducido de su ausencia en las convocatorias de Pedro Troglio, el cual le tiene con signos de preocupación a la víspera del Preolímpico con la Selección Sub-23 de Honduras Rumbo a Tokio 2020.

Reyes teme no ser convocado en el listado final, aunque ha sido habitual dentro las primeras nóminas de Fabián Coito durante los primeros microciclos.

En palabras del futbolista "siempre trabajo fuerte, está por venir el torneo Preolímpico y si yo me caigo por no jugar, por no sumar minutos, me afectará en lo personal", pero "sigo trabajando pensando en Guadalajara".

Ante ello le comentó a HRN que Coito "me dijo que me mantuviera en ritmo y que me preparara porque todavía me quedaba un mes para llegar de lo mejor".

En lo demás adelantó que en caso de seguir siendo relegado, buscaría jugar en el cuadro de reservas para mantenerse activo, aunque no es su prioridad.

Alejandro Reyes estuvo ausente nuevamente en la convocatoria de Olimpia para enfrentar a Marathón

"Claro que sí, hablé con el profesor Juan Carlos Espinoza y le dije que si no me ponían aquí (primer equipo) que estaría jugando con las reservas, pero no se ha podido por los microciclos. Si se me da la oportunidad, yo estaría feliz", soltó.

Finalmente, dejó en claro que no tiene fluctuaciones con su entrenador y que espera por una oportunidad.

"Troglio es una persona tranquila y accesible. Hemos tenido ciertos acercamientos, pero allí está mi situación, espero se mejore. Tenemos buena relación, no tengo ningún problema con él, es una gran persona.Es cuestión que me den otra oportunidad, la tuve en Tocoa y me fue bien", cerró.