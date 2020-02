Pedro Troglio y los cinco goles a Marathón: "Lo de hoy fue un accidente del fútbol"

Olimpia le metió 5-0 a Marathón hoy en el estadio Nacional de Tegucigalpa en lo que fue el cierre de la jornada 9 del torneo Clausura 2020.

Pedro Troglio, entrenador de los blancos, habló de la paliza al equipo de Héctor Vargas y no se crece pese al marcador de escándalo.

“Estoy feliz, sobre todo porque venimos de un gran esfuerzo, que fue el día jueves, sinceramente pensé que lo iban a sentir y verdaderamente hicieron un gran partido, la diferencia de goles fue producto porque el partido se rompe y cuando se rompe el equipo que va perdiendo se desprotege más, la diferencia de gol se da cuando el otro técnico busca cómo empatar, saca jugadores defensivos, el partido se abre. Pero bueno, fuimos superiores, merecimos ir ganando, la única tristeza es la lesión de Ever (Alvarado), es una baja importante", fueron las primeras palabras de Troglio.

El DT de Olimpia ahora se concentra en el juego de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf ante Seattle Sounders. Llegarán motivados.

“Lógico que nos da mucha confianza, nos pone bien, veníamos levantando desde Tocoa y bueno, sinceramente el equipo ha estado mostrándose en cada partido y jugando cada tres días de manera increíble, yo admiro el desgaste, porque jugar bien lo hacen porque son buenos jugadores, el desgaste es producto de un gran trabajo del profe, Pablo (Martín), un preparador físico de primer nivel y que sabe elegir los tiempos de cuándo exigir y cuándo no. Los jugadores están muy compenetrados con él y eso es muy bueno", resaltó.

DOS BAJAS ANTE SEATTLE

Pedro Troglio aprovechó en la conferencia para confirmar las dos bajas que tendrá Olimpia para el juego en Estados Unidos ante Seattle por la "Concachampions".

"Lamentablemente sufrimos para el partido ante Seattle dos bajas importantes en defensa, porque (Jonathan) Paz no puede viajar por el tema de la visa y (Ever) Alvarado seguramente no va a estar, hay que armar la defensa", remarcó.

En cuanto a José Pinto, que hizo dos goles ante Marathón, Pedro Troglio se pronunció.

“No solo responde con buen juego, sino que también con goles, nos faltaba un poco en el lado de los volantes, también estoy feliz con Jorge Benguché que pudo hacer dos goles, con Pineda que también está llegando al área, estoy satisfecho con todos", subrayó.



Pedro Troglio habló muy bien de su equipo y se sorprendió por la manera en que jugaron luego de un partido exigente como el disputado ante Seattle.

Y sigue: "Me sigue doliendo que hemos armado mal el inicio de torneo, donde jugamos esa final sin preparación, hay que pagar consecuencias en el inicio, pero estamos de vuelta en la pelea, tenemos por delante dos partidos durísimos, primero ante Seattle y luego en el Yankel, son dos paradas importantes para nosotros, si salimos de estas sin duda estamos para cosas serias".

Pedro Troglio se siente muy contento por la actitud que están mostrando sus jugadores en lo que va del campeonato.

“Me siento representado por este grupo, por estos jugadores, lo dije en la conferencia el otro día, puede salir bien o mal, pero la gente siente que el equipo juega como jugarían ellos (la gente). La técnica le sobra a los jugadores, yo necesito que se sacrifiquen en cada partido, tener el compromiso grande de representar al mejor equipo del país. Los jugadores lo están entendiendo y están con mucho carácter", dijo.

UN ACCIDENTE LO DEL RESULTADO

Troglio se mantiene con los pies en la tierra y no se deja engañar por los cinco goles hechos a Marathón.

“Repito, lo de hoy fue un accidente del fútbol, cuando un equipo gana 5-0 es producto del partido que se abrió y nada más, no hay cinco goles de diferencia entre Marathón y Olimpia, no los hay, somos parejos, a veces pueden pasar cosas como estas, pero me quedo contento por la respuesta después del juego ante Seattle", explicó.

En el torneo pasado, durante la pentagonal, se habló mucho de la goleada del Olimpia al Marathón que permitió a los blancos coronarse como campeonísimos.

Un periodista le consultó a Troglio que si lo de hoy confirma que no hubo arreglo en el pasado campeonato.

“Yo sigo diciendo los mismo de siempre, nosotros para salir campeones tenemos que hacer todos los puntos y ganar lo clásicos, hoy vamos segundo porque perdimos con Motagua. Si sigue manteniendo esa diferencia va a ganar las vueltas, son 23 partidos, más que nada había que ganar hoy, esta victoria nos mete", concluyó.