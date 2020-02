Cristian Maidana responde a Espíndola por sus lujos: "Si se molestó le pido disculpas"

El volante merengue Cristian Maidana se ha ganado a pulso el cariño de la afición merengue por su gran calidad técnica y sobre todo por esas jugadas de lujo que se gasta en cada partido.

Maidana salió satisfecho por el resultado de 5-0. "Es un partido completo, redondo porque veníamos de hacer las cosas bien contra Seattle y hoy lo pudimos concretar. Sabíamos que sería un encuentro difícil, Marathón es un gran equipo, pero supimos aprovechar las oportunidades que tuvimos".



La magia de la técnica siempre se hace presente y esta tarde noche hizo una de ellas, pero no le agradó al defensor Esteban Espíndola, quien reaccionó de manera molesta por la misma.

Olimpia humilló 5-0 a Marathón por la jornada 9 de la Liga Nacional. Foto: Ronal Aceituno.



"Me dijo que estábamos ganando 3-0 por el taco, pero yo se lo dije: "el otro día perdiendo 2-0 contra Seattle entré y hago esas cosas hasta perdiendo". ¿No sé por qué se calentó?. Hay que seguir para adelante y eso ya pasó, fue calentura dentro de la cancha".



Y agregó: "No nos disculpamos, pero acá le pido disculpas por si se enojó por algo, sabiendo que yo siempre juego igual ganando, perdiendo o como sea. No me va a cambiar lo que él me diga para mi juego. Así que si se molestó le pido disculpas".

Maidana además considera que. "Ustedes saben como yo juego, no es primera vez que tiro un taco dentro del área. No le pegué al arco y lo pude haber hecho. ¿Y si hacía el 4-0 que me iba decir?, para qué le pegaste al arco?. Son cosas que pasan dentro de la cancha y todo está bien. Otra vez le pido disculpas a Espíndola".

PENSANDO EN CONCACHAMPIONS

Ahora el volante pone su mirada en lo que será el juego de vuelta por la Concachampions ante el Seattle Sourders. "Desde el otro día después del partido teníamos la ilusión de ir hacer lo mejor posible allá, sabemos que será difícil, una cancha difícil, la gente tira para adelante y ellos estarán confiados".